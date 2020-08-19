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Обращение муфтия РТ по случаю наступающего Нового 1442 года по Хиджре

Обращение муфтия РТ по случаю наступающего Нового 1442 года по Хиджре

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 19.08.2020 0 39

Бисмилляхир-рахманир-рахим.

Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху.

Уважаемые братья и сестры!

Сегодня после захода солнца весь мусульманский мир вступит в новый 1442 год по Хиджре. От имени Духовного управления мусульман Республики Татарстан и от себя лично я сердечно поздравляю вас с этой знаменательной датой!

Точкой отсчета мусульманского календаря является Хиджра Посланника Аллаха ﷺ — одно из самых важных событий в истории человечества. Хиджра – это великое переселение досточтимого Пророка ﷺ и его сахабов из Мекки в Медину, на которое их вынудили гонения и жестокие бесчеловечные притеснения со стороны многобожников. Начиная с месяца Мухаррам 622 года, мусульмане стали покидать свои дома, земли и имущество только для того, чтобы открыто исповедовать истинную веру. Благодаря этому переселению, наша религия Ислам смогла раскрыться для всего мира.

Нет сомнений в том, что Хиджра была началом тернистого пути к свободе, сделанным во имя Аллаха. Воистину, это была великая цель и миссия – распространить среди людей Ислам. Ради этого Посланник Мухаммад ﷺ и его сахабы жертвовали своим имуществом и жизнями и показали всем будущим поколениям пример преданности и искренней любви ко Всевышнему и Его последнему шариату.

Мусульмане встречают новый год, воздавая хвалу Аллаху, воспевая мужество Его Посланника ﷺ и сахабов, и надеются, что смогут в предстоящие 12 месяцев календаря Хиджра укрепить свой иман, совершить благие деяния на прямом пути Ислама и получить за них милость и довольство Создателя.

В преддверии наступления нового 1442 года по мусульманскому календарю я молю Всевышнего о том, чтобы Он ниспослал благополучие в каждый дом, благословил наши праведные дела и намерения, даровал мира и спокойствия всей мусульманской умме, нашей стране и республике. Аминь.

Муфтий Республики Татарстан,

Камиль хазрат Самигуллин

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