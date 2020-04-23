Обращение муфтия Татарстана по случаю наступающего Священного месяца Рамазан

Бисмилляхир-рахманир-рахим

Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху

Уважаемые братья и сестры!

Сердца верующих мусульман в эти дни переполнены счастьем в ожидании великого, благословенного, доброго и священного месяца Рамазан. Считанные часы остались до его наступления – с замиранием и трепетом души мы встретим Рамазан уже сегодня после захода солнца. Я от всей души поздравляю единоверцев с этим долгожданным событием!

Новый полумесяц на ночном небе возвестит нас о пришествии благодатного времени, о том, что теперь мы сможем стать намного ближе ко Всевышнему посредством поста, чтения Куръана, совершения добрых дел и поклонения. В месяц Рамазан Создатель дарует нам бесценные возможности: Он открывает врата Рая и закрывает врата Ада, записывает наши благие старания в многократном размере и дает нам за них большие воздаяния, освобождает от пагубных наущений шайтана… Таким образом, Сам Аллах помогает мусульманам сделать как можно больше праведных дел и достичь Его довольства. Воистину, Рамазан — лучшее время для покаяния и шанс облагородить свой нрав, лишиться тяжкого груза собственных грехов!

К сожалению, в этом году благословенный месяц Рамазан мы встречаем на фоне грустных событий. Нашей стране, республике и всему миру угрожает смертельная опасность – человечество одолевает коронавирусная инфекция, которая не делит людей по возрасту и национальности, материальному состоянию, религиозным и мировоззренческим убеждениям. Эпидемия заставила нас задуматься о бренности этого мира и неизбежности держать перед Всевышним ответ за свои деяния. Многие осознали, что земная жизнь – это путь к жизни вечной, а все житейские испытания – подготовка к ней. Но несмотря на то, что коронавирус и меры самоизоляции внесли коррективы в нашу жизнь, они не дают послаблений и не мешают нам в соблюдении поста — самого ценного вида поклонения в Священный месяц является. Напротив, искренее ураза и добросовестное и чистосердечное исполнение других поклонений в месяц Рамазан может помочь нам победить эпидемию. Пост – это не просто физическое воздержание от еды и питья, а стремление к духовному очищению: воздержанию от зависти и злости, укрощению своего нафса (эго), желанию совершать добро, совершенствованию своего внутреннего мира. В Куръане сказано:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Смысл: “О верующие! Предписан вам пост (в месяц Рамадан) так же, как он был предписан тем, кто жил до вас, чтобы вы были богобоязненными” (сура “Аль-Бакара” (Корова), 183 аят). А в хадисе говорится: «Тому, кто во время Рамадана будет поститься с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи» (аль-Бухари, Муслим).

Если дневной пост – это очищение души, то ночное богослужение – намазы и чтение Куръана – это ее украшение. Как известно, Рамадан – это также и месяц ниспослания Куръана, а значит время чтения и изучения Священной Книги. Но при чтении Каляма Шарифа в Рамазан мы должны помнить о том, что наша цель — размышлять над Словами Всевышнего и углубляться в их смысл. Аллах говорит нам об этом:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Смысл: «Месяц Рамадан – (это месяц), в который был ниспослан Куръан как руководство для людей, доказательство истинного пути и различение (между истиной и ложью)» (сура “Аль-Бакара” (Корова), 185 аят).

А Пророк Мухаммад ﷺ повелел: «Читайте Священный Куръан – воистину в День Судный он будет заступником для тех, кто его читал» (Муслим). Ещё он сказал: «За каждую прочитанную букву из Куръана запишется благое дело, а за каждое благое дело воздастся десятикратно. Я не говорю, что «алиф», «лям», «мим» – это одна буква; нет, «алиф» – это буква, и «лям» – буква, и «мим» – отдельная буква» (ат-Тирмизи). Как видите, умение читать Куръан – огромное благо для мусульманина, которое будет озарять сердце мусульманина вплоть до Судного дня.

Уважаемые мусульмане! Прискорбно, но в этом году по понятным причинам нам с вами придется ограничить встречи с братьями по вере на любимых всеми ифтарах и таравих-намазах. В связи с мерами всеобщей самоизоляции, в мечетях они проводится не будут. Однако их мы можем совершить вместе с самыми близким людьми – членами своей семьи. Кроме того, впереди нас ждут бессонные ночи поклонения и добрые дела. Словом, каждый миг месяца Рамазан ценен и таит в себе бесценные награды. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) наставлял: «Если бы знала моя община, сколько блага заключает в себе Рамазан, то пожелала бы, чтобы он продолжался целый год». Так пусть же Рамазан в этом году станет временем для сплочения сердец нашей уммы, очищения от грехов и дурных помыслов, сделает нас щедрыми, великодушными и отзывчивыми, поможет победить эпидемию коронавируса в мире. Молитвенно желаю, чтобы искренние благие деяния, пост, богослужения и дуа всех мусульман принялись Всевышним Аллахом. Пусть Всевышний убережет нас всех от напастей и болезней и ниспошлет в каждую татарстанскую семью, каждый дом мир, благополучие и процветание! Амин.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин

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