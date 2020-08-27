Обращение муфтия Татарстана в связи с Днем Ашура

Бисмилляхир-рахманир-рахим.

Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху.

Уважаемые братья и сестры!

Завтра, 28 августа, после захода солнца наступит один из священных дней месяца Мухаррам. Мусульманам всего мира десятый день этого месяца известен как День Ашура.

Почему же Аллах избрал его и сделал по Своей милости благословенным? Ашура – день победы и спасения многих пророков. Так, Всевышним в этот день было даровано спасение Пророку Ибрахиму (алейхи салям) от огня, Пророку Юнусу (алейхи салям) ‒ от кита, обрел зрение Пророк Якуб (алейхи салям), полностью исцелился Пророк Аюб (алейхи салям) и т.д. Однако самой величественной из описанных в Куръане является история жизни и спасения пророка Мусы (алейхи салям), под предводительством которого и по воле Всевышнего после долгих лет рабства сынам Исраиля удается бежать из Египта. Именно в День Ашура Аллах, приняв мольбы Мусы, открыл пути ему и его народу, разделив морские воды для того, чтобы они смогли пройти по дну моря и спастись от погони фараона и его войска. Когда же по нему направилась египетская армия, Всевышний вернул воды в прежнее состояние, и они поглотили фараона и всех его людей. Это история – назидание всему человечеству о крепкой и незыблемой вере в Аллаха и в Его помощь и милость, а также о высокомерии и надменности, которую проявил фараон, отказавшись уверовать в Создателя.

Примечательно, что День Ашура возвеличивали не только мусульмане, но и иудеи, и христиане. Существует хадис о том, что наш любимый пророк Мухаммад ﷺ, прибыв в Медину, увидел, что иудеи постятся в день Ашура по примеру Мусы алейхи салям и тоже вменил пост в этот день своей умме. Таким образом, уважаемые единоверцы, пост ради довольства Всевышнего является наилучшим, что может сделать муслим в День Ашура. Однако, чтобы отличаться от Людей Писания, необходимо дополнительно держать уразу также в день до или после дня Ашура.

Дорогие братья и сестры! Из истории Дня Ашура мы видим, что есть лишь один путь к Всевышнему, и он всегда ведет в Рай. Преодолеть этот путь способны те, кто постиг истину, искренне верует, поклоняется и руководствуется законами Создателя. Пусть Аллах дарует нам силы и возможности совершать благое на Его пути.

Муфтий Республики Татарстан

Камиль хазрат Самигуллин

dumrt.ru