Обращение муфтия Тюменской области Зинната хазрата Садыкова по случаю наступления праздника Курбан-байрам

Хвала Аллаху Господу Миров, благословения и приветствия господину нашему Мухаммаду, его семейству и всем его сподвижникам.

Мир вам, милость Аллаха и Его благословения.

Уважаемые братья и сёстры, дорогие единоверцы, в этом году благословенный праздник жертвоприношения Курбан-байрам наступает в сложнейших условиях. Причина тому — распространение коронавирусной инфекцией COVID-2019. Этот недуг поразил сотни тысяч людей. В нашей области немало случаев с летальным исходом, в том числе в рядах мусульманской уммы региона. В этой связи, начиная с марта текущего года, мы с целью сохранения своих жизней и здоровья вынуждены отказаться от совершения коллективных молитв в мечетях. Принятые нами меры абсолютно оправданы исламским шариатом, так как сохранение и здоровья общества одно из главных целей религии ислам.

В связи с приближением священного праздника Курбан-байрам, хотелось бы напомнить об основных требованиях ислама относительно проведения обрядов связанных с жертвоприношением и праздничным днём.

1. Всевышний Аллах сказал:

«فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ»

«И помолись ради Господа своего и заколи». Сура «Аль-Каусар», 2 аят. Катада, Ата и Икрима сказали: «То есть исполни праздничную молитву и заколи жертвенное животное в день Курбан-байрама».

Анас бин Малик (да будет доволен им Аллах) сказал:

«ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» — «Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) принёс в жертву двух чёрно-белых рогатых баранов, он зарезал их собственноручно, произнёс «басмаллу» и «такбир» и поставил ногу свою на их шеи». Приводит Аль-Бухари и Муслим.

Жертвоприношение является обязательным (ваджиб) по мнению имама Абу Ханифы, и это мнение приводится от Мухаммада, Зуфара и в одном из риваятов Абу Юсуфа. Этого мнения придерживались Рабиа, Ал-Лейс бин Са’д, Аль-Аузаи, Ас-Саури и имам Малик.

По мнению учёных шафиитов и ханбалитов, жертвоприношение в праздничный день является сунна муаккада – утверждённой сунной, и это предпочтительное мнение имама Малика.

2. Жертвенное животное режется после праздничной молитвы, а не до неё. В местности, где с точки зрения шариата совершение праздничной молитвы необязательно, животное можно приносить в жертву, начиная с восхода солнца первого дня праздника (Шами, т. 6, с.318).

3. Человек, не имеющий нисаба, не обязан совершать жертвоприношение. Если человек опасается заразиться при покупке животного или его заклании, и такая угроза реальна, он имеет право не совершать жертвоприношение, но при этом он получит полноценную награду за своё благое намерение.

4. Обряд жертвоприношения несёт в себе глубокий духовный смысл и великую мудрость. Всевышний Аллах сказал:

«لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ»

«Не достигнет Аллаха плоть и кровь жертвенных животных, но достигнет Его ваша богобоязненность. Так Он подчинил вам этих животных, чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что Он повёл вас праведным путём, и обрадуй, о Мухаммад, добродетельных». Сура «Аль-Хадж», 37 аят.

В другом аяте Всевышний Аллах сказал:

«قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»

«Скажи: «Воистину молитва моя, моё жертвоприношение, мои жизнь и смерть ради Аллаха – Господа Миров». Сура «Аль-Ан’ам» — «Скот», 162 аят.

5. Одна из главных целей жертвоприношения — помощь ближнему, поэтому, учитывая сегодняшнюю обстановку, когда многие остались без работы и средств к существованию, желательно раздать большую часть мяса жертвенного животного нуждающимся. Всевышний Аллах сказал:

«فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ»

«И вкушайте мясо жертвенных животных и угощайте им несчастного бедняка». Сура «Аль-Хадж», 28 аят.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

مَن ضَحَّى مِنكُم فلا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثالِثَةٍ وبَقِيَ في بَيْتِهِ منه شيءٌ» — «У того из вас, кто будет приносить жертву, через три дня (после забоя) в его доме ничего не должно оставаться из мяса жертвенного животного».

«فَلَمَّا كانَ العامُ المُقْبِلُ، قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كما فَعَلْنا عامَ الماضِي؟»

На следующий год люди спросили: «О Посланник Аллаха! В этому году нам поступить так, как мы поступили в прошлом году?»

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил:

«كُلُوا وأَطْعِمُوا وادَّخِرُوا، فإنَّ ذلكَ العامَ كانَ بالنَّاسِ جَهْدٌ، فأرَدْتُ أنْ تُعِينُوا فيها» — «Вкушайте сами, угощайте других и оставьте часть, воистину в том году люди были в тяжёлом положении, и я хотел, чтобы вы помогли им». Приводит Аль-Бухари от Саляма бин Аль-Аква’ (да будет доволен им Аллах).

Положения шариата, которые помогут обеспечить меры санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

1. Крупное жертвенное животное такое, как корова или верблюд можно приобрести в складчину на семерых человек. Джабир бин Абдулла (да будет доволен ими Аллах) сказал: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» — «В год Худайбии мы резали вместе с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) верблюда на семерых и корову на семерых». Приводит Муслим.

Такой подход позволяет уменьшить скопление людей в местах заклания. Один человек от лица других участников может зарезать жертвенное животное.

2. Можно резать жертвенное животное за себя, за своих родных и близких, особенно если они преклонного возраста или находятся на лечении, или карантине: родителей, детей, братьев, сестёр и других. Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала:

«كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين فذبح أحدهما عن محمد وآل محمد والآخر عن أمته من شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ» — «Когда Посланник Аллаха желал совершить жертвоприношение он покупал двух крупных, упитанных, рогатых, кастрированных баранов и одного резал за Мухаммада и семейство Мухаммада, а второго за свою умму». Хадис достоверный, приводится Ибн Маджа.

3. Человек имеет право отдать деньги имаму мечети или человеку, который назначен имамом для покупки, и заклания жертвенного животного, это тоже уменьшает риск заражения коронавирусной инфекцией.

4. Во избежание скопления людей жертвенное животное можно заклать на второй и третий день праздника.

Уважаемые братья и сёстры!

Следует учитывать чрезвычайные обстоятельства и стараться предотвратить распространение коронавируса. Несмотря на то что жертвоприношение это один из величайших обрядов ислама, более важным перед Всевышним Аллахом является сохранение человеческой жизни. Мусульманин всегда должен правильно расставлять приоритеты и не причинять вреда себе и другим. Призываю вас соблюдать социальную дистанцию и соблюдать санитарные (гигиенические) правила (нормы). С этой целью Духовное управление мусульман Тюменской области настоятельно рекомендует соблюдать следующие правила:

1. Лицам осуществляющим забой жертвенных животных организовать чистоту и порядок при заклании и проводить обряд в выделенных для этого местах.

2. По возможности ответственным лицам организовать доставку мяса жертвенных животных в дома владельцев.

3. Производить санитарную обработку инструментов забоя и разделки жертвенных животных и минимизировать количество участников забоя.

4. Начиная от покупки и заклания жертвенного животного, применять защитную маску и перчатки.

5. Избегать скопления людей, отказаться от многолюдных застолий и посещения могил. Достаточно ограничиться поздравлениями по телефону или в соцсетях, избегать рукопожатий и объятий.

Молю Всевышнего Аллаха, чтобы Он исцелил заболевших, уберёг от этой напасти здоровых и простил умерших, сохранил нашу веру и Отчизну и избавил весь мир от этой страшной угрозы!

Да благословит и приветствует Аллах господина нашего Мухаммада, его семейство и всех его сподвижников.

Председатель Духовного управления мусульман Тюменской области,

Муфтий Зиннат-хазрат Садыков

Информационно-просветительский

портал «Аль-хакк»