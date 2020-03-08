Обращение Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова в связи с Международным женским днём 8 Марта

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём 8 Марта!

За прошедшее столетие этот замечательный праздник настолько прочно и зримо вошёл в жизнь всего нашего многонационального народа, что стал ассоциироваться с самим приходом весны и пробуждением природы. И это не случайно: ведь каждая женщина – сродни яркому весеннему солнцу – озаряет окружающих своей неповторимой красотой и согревает нас любовью, лаской и заботой.

С раннего детства день 8 Марта наполнен для нас теплом и светом. В юном возрасте мы отмечаем его как праздник мамы и бабушки. Когда взрослеем, он становится для нас ещё и праздником любимых – жён и подруг. В зрелом и пожилом возрасте – это и праздник наших ненаглядных дочерей и внучек. Пожалуй, нет больше в нашей стране другого такого торжества, который доставлял бы всем столько радости и приятных предпраздничных хлопот.

Неся в себе неиссякаемый заряд положительных эмоций и искренней душевности, этот праздник способствует утверждению в нашем обществе веры в непреходящие истины и торжество традиционных семейных ценностей. При этом священным ореолом во всех культурах и религиях окружено великое таинство материнства, в котором проявляются лучшие женские качества. Отрадно, что сегодня в нашем обществе всё большее понимание и поддержку находят усилия государства, направленные на решение демографических задач, на укрепление института семьи и брака.

В годовщину двух славных событий нашей истории – 75-летия Великой Победы и 100-летия образования Татарской АССР – мы с особым уважением и признательностью поздравляем с Международным женским днём 8 Марта наших героических женщин – ветеранов фронта и тыла, всех тех, кто своими выдающимися трудовыми и ратными подвигами, своими умом и талантом прославил родную республику.

Пусть этот прекрасный праздник подарит всем вам, дорогие женщины, целое море цветов и улыбок, привнесёт в вашу жизнь ещё больше любви и взаимопонимания, создаст радостное, созидательное настроение! Оставайтесь столь же милыми, нежными и очаровательными!

Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов

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