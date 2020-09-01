Обращение Рустама Минниханова по случаю Дня знаний

Обращение Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова по случаю Всероссийского праздника «День знаний»:

«Уважаемые татарстанцы! Дорогие педагоги!

От всей души поздравляю школьников и студентов, родителей, учителей и воспитателей, всех организаторов, работников и ветеранов системы образования Татарстана с Днём знаний и началом нового учебного года.

Всякий раз, когда наступает 1 сентября, наши благодарные сердца наполняются самыми тёплыми чувствами к своей родной школе, любимым учителям, надёжным одноклассникам. Очень многому – важному, доброму и полезному в своей жизни мы обязаны школе, ведь – это целый мир, в котором есть место для увлекательных знаний, творческих открытий, дерзких мечтаний, ответственных поступков и искренней дружбы.

Сегодня для тысяч юных татарстанцев снова прозвенит первый школьный звонок, открывающий перед ними безграничные горизонты познания. Хочу особо пожелать нашим первоклассникам встретить на этом большом и светлом пути мудрых, отзывчивых педагогов, обрести настоящих, преданных товарищей, вырасти всесторонне развитыми, успешными личностями!

Прошедший учебный год стал для системы образования, как и для всех нас, своего рода испытанием на прочность. В условиях распространения опасной эпидемии учителя, вузовские преподаватели, воспитатели, организаторы образования проявили высокий профессионализм, ответственность и выдержку, перестроив свою работу без ущерба для качества образования и подтвердив высокое звание педагога.

Уверен, что новый учебный год станет временем новых свершений в области образования и вузовской науки. Прочным залогом этому служит успешная реализация в Татарстане национального проекта «Образование», программ развития современной школы, цифровой образовательной среды, создания полилингвальных образовательных комплексов.

Особую актуальность сегодня приобретает воспитание патриотов нашей великой страны и родной республики, молодёжи с активной гражданской позицией, высокими представлениями о чести и долге, твёрдо приверженных идеалам созидания и традиционным духовным ценностям. Уверен, что мероприятия, проводимые в рамках Года памяти и славы, а также празднования 100-летия Татарской АССР, будут в значительной мере способствовать решению этих приоритетных для всего нашего общества задач.

Выражаю сердечную признательность нашим уважаемым учителям, профессорско-преподавательскому составу вузов, всем работникам и ветеранам системы образования за самоотверженный труд на благо молодого поколения татарстанцев и нашей прекрасной республики! Пусть же новый учебный год принесёт вам радость творческих побед и придаст новый импульс вашим лучшим начинаниям!

Мира вам, счастья, добра и благополучия.

С праздником вас, дорогие татарстанцы, с Днём знаний!

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов».

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