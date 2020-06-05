Жителей Кировграда приглашают на праздник Сабантуй. В этом году он пройдет в онлайн режиме

6 июня с 12:00 до 16:00 состоится татаро-башкирский онлайн-праздник «Сабантуй». Принять участие можно на страничке «Кировградский Сабантуй» в социальной сети ВКонтакте.
В рамках фестиваля состоится онлайн выставка – конкурс декоративно–прикладного творчества «Национальная весна», посвященная 100-летию Республики Татарстан.
Программа онлайн праздника:
12:00 — Торжественное открытие праздника
12:15 — Русское подворье: мастер-класс «Кукла веснянка»
12:25 — Татарское подворье: мастер-класс по чайной церемонии
12:35 — Башкирское подворье: мастер-класс по приготовлению праздничного башкирского блюда Баурсак
12:45 — Татарское подворье: мастер-класс «Фартук в национальных традициях»
12:55 — Украинское подворье: мастер-класс «Пироги по старинным рецептам»
13:05 — Татарское подворье: «Загадки орнамента»
13:15 — Начало голосования за лучшее подворье
13:20 — Викторина
13:45 — Муниципальный онлайн-конкурс татаро-башкирской культуры «Кольцо Дружбы»
14:20 — Объявление результатов конкурса
14:30 — Голосование зрителей на ГРАН ПРИ Конкурса и приз зрительских симпатий
14:35 — Онлайн выставка–конкурс декоративно–прикладного творчества «Национальная весна», посвященная 100-летию Республики Татарстан
14:45 — Объявление результатов конкурса
14:55 — Голосование зрителей на приз зрительских симпатий
15:00 — Награждение победителей конкурсов
Все подробности о предстоящем мероприятии можно найти по ссылке.
Альбина Шаймухаметова