Жителей Кировграда приглашают на праздник Сабантуй. В этом году он пройдет в онлайн режиме

6 июня с 12:00 до 16:00 состоится татаро-башкирский онлайн-праздник «Сабантуй». Принять участие можно на страничке «Кировградский Сабантуй» в социальной сети ВКонтакте.

В рамках фестиваля состоится онлайн выставка – конкурс декоративно–прикладного творчества «Национальная весна», посвященная 100-летию Республики Татарстан.

Программа онлайн праздника:

12:00 — Торжественное открытие праздника

12:15 — Русское подворье: мастер-класс «Кукла веснянка»

12:25 — Татарское подворье: мастер-класс по чайной церемонии

12:35 — Башкирское подворье: мастер-класс по приготовлению праздничного башкирского блюда Баурсак

12:45 — Татарское подворье: мастер-класс «Фартук в национальных традициях»

12:55 — Украинское подворье: мастер-класс «Пироги по старинным рецептам»

13:05 — Татарское подворье: «Загадки орнамента»

13:15 — Начало голосования за лучшее подворье

13:20 — Викторина

13:45 — Муниципальный онлайн-конкурс татаро-башкирской культуры «Кольцо Дружбы»

14:20 — Объявление результатов конкурса

14:30 — Голосование зрителей на ГРАН ПРИ Конкурса и приз зрительских симпатий

14:35 — Онлайн выставка–конкурс декоративно–прикладного творчества «Национальная весна», посвященная 100-летию Республики Татарстан

14:45 — Объявление результатов конкурса

14:55 — Голосование зрителей на приз зрительских симпатий

15:00 — Награждение победителей конкурсов

Все подробности о предстоящем мероприятии можно найти по ссылке.

Альбина Шаймухаметова

ural.tatar