Образцовый коллектив «Ляйсан» Курганской области стал лауреатом фестиваля «Урал сандугачы»

Образцовый коллектив «Ляйсан» (руководитель Зинфира Закурдаева, заведующий Центром (сектором) национальных культур тюркоязычных народов Курганского областного Центра народного творчества и кино стал лауреатом III степени XIII Открытого Межрегионального фестиваля исполнителей татарской песни и инструментальной музыки «Урал сандугачы» (Уральский соловей), приуроченного к празднованию 100-летия Республики Татарстан, который состоялся 14-15 марта в Екатеринбурге. Об этом в соцсетях сообщают из Курганского областного центра народного творчества и кино.

В конкурсном прослушивании приняли участие сто коллективов и исполнителей из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Оренбургской, Курганской областей, Пермского края, ХМАО, Татарстана, Башкортостана. Выступления конкурсантов оценивали именитые деятели культуры и искусств Республики Татарстан: заслуженный артист РТ Виль Усманов, заслуженный артист РТ Айдар Габдинов, виртуоз-баянист Наиль Сагдиев.

Курганскую область на фестивале представляли также солистка районного центра досуга с.Сафакулево Юлия Яхина, участники самодеятельности Фаниль Шаймарданов (с.Сафакулево), Саитгалей Хабибуллин (с. Сулюклино Сафакулевского района). Юлия Яхина и вокальный ансамбль «Ляйсан» награждены дипломами III степени и памятными подарками.