Общественная организация «Чак-чак» Перми проведет этноквест в режиме онлайн

Стартовал прием заявок на этноквест, который пройдет 25 октября в режиме онлайн. Для участия необходимо собрать команду до 10 человек.

Участниками этноквеста могут быть иностранные студенты ВУЗов и СУЗов Перми и межнациональная молодежь в возрасте 14-30 лет.

Правила участия:

Нужно зарегистрироваться по ссылке до 20:00 24 октября.

Ждать связи от агентов национальной безопасности.

Старт игры 25 октября в 13:00.

«Будь в теме, будь готов разгадывать сложные загадки. Не оставь никому шансов забрать суперприз.» — пишет пресс-служба общественной организации «Чак-чак».

Организаторы мероприятия: МАУ «Дворец молодежи» Перми и РОО татарской молодежи Пермского края «Чак-чак», при поддержке департамента культуры и молодежной политике администрации города Перми и управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми.

Проект является победителем конкурса молодежных инициативных проектов по укреплению межнационального согласия. Автор проекта — Рустам Галимов.

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