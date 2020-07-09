Общественная палата Ульяновской области седьмого созыва приступила к работе

8 июля 2020 года члены Общественной палаты Ульяновской области седьмого созыва впервые собрались на пленарном заседании. На мероприятии общественники, вошедшие в новый состав Палаты, не только ближе познакомились друг с другом, но и избрали органы и определили структуру Палаты, утвердили количество и состав профильных комиссий Общественной палаты, наметили направления деятельности. С началом работы региональную Палату VII созыва поздравил Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

«В лице Общественной палаты нам удалось сформировать полноценный работоспособный институт. За годы ее работы мы сумели найти те механизмы взаимодействия, которые позволяли эффективно и своевременно реагировать на самые сложные темы, решать самые острые вопросы, волнующие население. Общественная палата области все больше превращается в подлинный центр развития человеческого потенциала, становится «точкой сборки» гражданской активности. Благодаря законодательным новшествам последних лет повысился её статус, и расширились полномочия. В частности, введена практика «нулевых чтений» законопроектов и нормативных правовых актов. Сформированы отраслевые и муниципальные общественные палаты. Изменен порядок формирования общественных советов при отраслях и ведомствах – все кандидатуры теперь проходят согласование в региональной палате. Общественной палате предоставлено право заслушивать ежегодные отчеты заместителей Председателя Правительства области. Этот институт выступает организатором системы общественного контроля в Ульяновской области. Безусловно, следует продолжить работу Центра поддержки НКО. Необходимо и дальше заниматься продвижением премии «Общественное призвание». В то же время, мы находимся на пороге нового этапа развития гражданского общества, нового уровня взаимодействия власти и общества, который потребует от нас с вами новых шагов и преобразований», — обратился к новому составу Общественной палаты Губернатор.

Напомним, процедура формирования нового состава Общественной палаты региона завершилась в начале июля. Ее членами стали 60 ульяновцев — представители региональных отделений общероссийских общественных объединений, НКО областного и муниципального уровней. В их числе деятели образования и науки, специалисты в сфере ЖКХ, здравоохранения, культуры и спорта, представители ветеранских организаций, молодежных объединений, национальных и религиозных организаций, ТОС.

В соответствии с регламентом Общественной палаты, состоялись выборы председателя Палаты и пяти его заместителей. По итогам открытого голосования большинство присутствовавших общественников поддержали кандидатуру Натальи Тамаровой, которая и будет возглавлять Общественную палату Ульяновской области в ближайшие три года. Заместителями председателя избраны представитель регионального штаба Ульяновского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Людмила Князькова, член Ульяновского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей» Анатолий Лапин, руководитель Ассоциации ТОС Ульяновской области Владимир Сидоров, председатель Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Елена Сибагатулина и Епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор. Кроме того, в рамках встречи был утвержден перечень профильных комиссий Общественной палаты и определены их руководители. Решено, что в структуре региональной Палаты будут работать двенадцать комиссий, которые охватят своим вниманием практически все отрасли экономики региона. Председатель региональной Палаты, его заместители и руководители профильных комиссий сформировали Совет Общественной палаты – ее основной действующий орган в периоды между заседаниями.

Новый председатель Общественной палаты Наталья Тамарова поблагодарила коллег за оказанное ей доверие и обозначила основные приоритеты в работе Палаты на ближайшие три года:

«За более чем 10 лет работы Общественная палата Ульяновской области накопила немалый опыт, и мы с коллегами будем сохранять хорошо зарекомендовавшие себя и, безусловно, эффективные практики по организации обсуждения на площадке Палаты наиболее значимых вопросов. Общественная палата Ульяновской области будет не только укреплять диалог с региональными органами исполнительной власти и местного самоуправления, депутатами всех уровней, но привлекать широкие массы населения к выработке управленческих решений. Главными целями деятельности Палаты станет сплочение общества, привлечение граждан и общественных объединений к реализации государственной политики, определению приоритетов развития, выработке совместных решений проблемных вопросов».

От имени Общественной палаты РФ собравшихся поприветствовали представитель Общественной палаты Ульяновской области в федеральной Палате Елена Истягина-Елисеева и председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению ОП РФ, член Президиума Совета общественных палат субъектов Российской Федерации Андрей Максимов.

«Предыдущий состав Общественной палаты Ульяновской области показал высокое качество работы: многие наши инициативы были поддержаны на федеральном уровне, особенно сфере спорта и образования. Хочу отметить, что наша Палата является одной из образцово-показательной во всей стране. Коллеги из других регионов с большим интересом приезжают к нам обменяться опытом, изучить наш механизм работы. Нынешний состав Палаты обновился более чем на треть, а это значит, что впереди нас ждет реализация новых социально значимых инициатив, идей и проектов», — отметила Елена Истягина-Елисеева.