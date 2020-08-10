Общественный деятель, краевед Кировской области Рауф Фасхутдинов празднует 60-летие!

Сегодня, 10 августа 2020 года, председателю правления Региональной культурно-просветительской общественной организации татар Кировской области, краеведу, предпринимателю и общественному деятелю Рауфу Халимовичу Фасхутдинову исполнилось 60 лет!

От имени коллег во Всемирном конгрессе татар, татарских краеведов Республики Татарстан, регионов Волго-Уралья и Российской Федерации, ученых-историков и музейных работников поздравляем нашего друга и коллегу Рауфа Халимовича с юбилеем. Желаем ему дальнейших успехов в работе, благополучия, личного и семейного счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни!

60 лет для активно живущего человека — это время расцвета творчества и деятельности, а также подведения некоторых итогов своего труда и позитивного вклада в жизнь и судьбу родных, близких, своего народа и общества в целом.

Биография юбиляра кажется типичной для уроженца татарского села, но вместе с тем она богатая, насыщенная и разносторонняя на формы деятельности и события.

Родился Рауф Халимович 10 августа 1960 года в деревне Средние Шуни Вятскополянского района Кировской области, где проживает по настоящее время. В 2002 году он окончил Чувашскую государственную сельскохозяйственную академию, по специальности «Механизация сельского хозяйства».

Начиналось все просто, в 1976-1977 гг. молодой человек начал работать слесарем в колхозе имени XXII партсъезда Вятско-Полянского района. Затем, в 1977-1978 гг. он поступил на учебу в СПТУ-33 пос. Красная Поляна.

Служба в рядах Вооруженных сил СССР, ракетных войсках стратегического назначения, в 1978-1979 годах закалила характер молодого человека, выработала четкость и аккуратность в дальнейшей его деятельности и жизни.

В 1980-1983 годах он учится в Нолинском техникуме механизации сельского хозяйства, по специальности «Техник- механик». С 1984 — 1992 гг. работал на разных должностях в колхозе им.XXII партсъезда Вятскополянского района Кировской области. В 1993 — 2004 гг. он работает генеральным директором ИЧП «Антей». Позже, в 2004 — 2017 гг. — генеральный директор ООО «Газсервис».

С 2017 г. по настоящее время Рауф Халимович является сельским предпринимателем — у него личное подсобное хозяйство, где он занимается пчеловодством. Делом, которым всегда занимались предки татар, еще в средневековье, в периоды Волжской Болгарии, Золотой Орды и Казанского ханства, а также в составе многонациональной Российской империи.

Значительную часть своего времени Рауф Халимович посвятил общественно полезной и значимой деятельности. С 2010 по 2013 годы он руководитель Вятскополянской местной национально-культурной автономии татар. С 2013 года по настоящее время он председатель правления Региональной культурно-просветительской общественной организации татар Кировской области.

С 2010 по 2015 годы Рауф Халимович депутат Вятскополянской районной Думы Кировской области, с ноября 2017 года по настоящее время — член Общественного совета пос. Красная Поляна Кировской области.

С ноября 2018 года по настоящее время он является председателем Общественного совета Среднешунского сельского поселения Вятскополянского района Кировской области.

Рауф Халимович является организатором сельских, районных, областных Сабантуев, межрегиональных ежегодных татарских фестивалей «Играй гармонь» и мн. другое. Принимает активное участие во всех мероприятиях проводимых со структурами и подразделениями Всемирного конгресса татар, в частности в форумах и конференциях татарских предпринимателей и краеведов, ежегодных федеральных Сабантуях и фестивалях. К примеру, он участвовал с докладом и приветствием от имени татар Кировской области во Всероссийской научно-практической, историко-краеведческой конференции «Татары Зауралья и Южного Урала: история и современность. Сафакулевский район: проблемы истории и культуры» (райцентр с. Сафакулево Курганской области 23-24 октября 2019 года) и Региональной научно-организационной, историко-краеведческой конференции «Краеведение в Мамадышском районе РТ.Прошлое, настоящее и перспективы развития» (11 февраля 2020 года, райцентр г.Мамадыш РТ).

Во все проводимые общественно-значимые мероприятия он старается привести делегацию своего региона, состоявшую из представителей бизнеса, краеведов, религиозных деятелей и СМИ.

За активный труд и общественную работу он награжден почетными грамотами городских, сельских поселений, Администрации Вятскополянского района за газификацию населенных пунктов, развитие и сохранение языка, культуры и обычаев татарского народа. Он также награжден Благодарственными письмами глав Сафакулевского района Курганской области, руководителей ряда районов Татарстана и других регионов Поволжья и Урала. В 2016 году он награжден медалью Всемирного конгресса татар «За заслуги перед татарским народом».

С юбилеем Вас, Рауф Халимович!

Председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, заслуженный деятель науки РТ Альберт Бурханов