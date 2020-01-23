Объявлен конкурс «Тарих эзләреннән» — «По следам истории»

В конкурсе «Тарих эзләреннән» — «По следам истории» принимают участие дети 7-17 лет из регионов России, принимающие активное участие в национальной жизни региона, занимающиеся творчеством при национально-культурных автономиях и татарских общественных центрах.

Цель конкурса – повышение уровня познания истории татарского народа в контексте российской истории, воспитание национального самосознания у подрастающего поколения, поощрение детей к творчеству.

Организаторы:

— Министерство по делам молодежи Республики Татарстан;

— Молодежный центр «Идель».

Конкурс проводится в три этапа:

I этап — рисунки для участия в конкурсе присылаются до 1 марта 2020;

II этап — оценка работ членами жюри;

III этап — подведение итогов, награждение победителей.

Изобразительные работы для участия в конкурсе должны содержать пейзажи, портреты и иные художественные композиции, отражающие событие, личность, эпоху истории татар. Рисунки должны отражать отношение автора к истории народа.

Лауреаты конкурса «Тарих эзләреннән» — «По следам истории» награждаются дипломами и памятными подарками.

В 2019 году из лучших работ конкурса была организована выставка, с которой смогли ознакомиться жители большинства районов Республики Татарстан. Кроме того, некоторые работы стали иллюстрациями к книге сказок, выпущенной в Татарском книжном издательстве «Тылсымлы шарлавык». В 2019 году картины победителей разных лет выставлялись в разных городах России: в Центрах татарской культуры города Тюмень и Йошкар-Ола, в городе Уфа.

С положением конкурса можно ознакомиться на нашем сайте: www.mc-idel.ru