Объявлен прием работ на VII Независимую литературную премию «Глаголица»

Международный литературный конкурс для детей от 10 до 17 лет. Участие бесплатное.

Независимая литературная премия «Глаголица» — один из лучших проектов в России, направленный на развитие литературного творчества детей и молодежи , популяризацию родных языка и литературы, как части национальной культуры.

За время существования конкурса, в нем приняли участие более 3500 детей от 10 до 17 лет из 67 городов и регионов России: от Петрозаводска до Якутска; стран ближнего и дальнего зарубежья: Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Туркмении, Украины, Кипра, Финляндия и Китая.

Сложился постоянный состав жюри, – это современные писатели, поэты, переводчики и эссеисты: Сергей Махотин, Галимьян Гильманов, Ольга Варшавер, Рифат Салах, Михаил Яснов, Рустем Галиуллин, Виктор Лунин, Анна Русс, Ольга Мяэотс и другие.

Особенность конкурса в том, что самые сильные юные авторы, должны пройти очный этап мастер-классов с именитыми писателями, членами жюри, таким образом, подтвердив свое авторство и литературные способности.

Для этого 100 финалистов в ноябре 2020г. приедут в Казань. В течение недели участников будут ждать не только занятия с известными писателями, но и насыщенная программа: знакомство с культурными памятниками Татарстана, посещение театров и многое другое. А по итогам очного этапа 30 победителей наградят ценными призами – планшетами, малой библиотекой. Самые талантливые получат гран-при – Хрустальную Сову. Посмотреть церемонию награждения 2019-го года можно по ссылке https://youtu.be/5ctFONm6Tc0. Подробно ознакомиться с положением — на сайте https://www.glagolitsa-rt.ru .

Оргкомитет планирует и в дальнейшем расширять географию участников из зарубежных стран и территорию партнерства. Уже сейчас в рамках Премии «Глаголица» проходит конкурс для билингвов Италии «В мире двух культур», а в качестве почетного гостя на финал 2020-го года приглашена известная американская писательница Али Бенджамин.

Организатор Премии «Глаголица», Благотворительный фонд «Счастливые истории», открыт для сотрудничества и освещения проекта в средствах массовой информации, в социальных сетях, на сайтах профильных организаций и других каналах коммуникации.

Призовой фонд:

• 100 путевок на литературную смену с мастер-классами членов жюри – известных писателей России и Татарстана

• 100 Альманахов с лучшими произведениями участников

• 30 электронных планшетов

• 30 наборов книг

• 6 статуэток «Хрустальная сова» для обладателей Гран-при

Номинации:

• Поэзия на татарском языке в возрастной категории от 10 до 13 лет.

• Поэзия на татарском языке в возрастной категории от 14 до 17 лет.

• Проза на татарском языке в возрастной категории от 10 до 13 лет.

• Проза на татарском языке в возрастной категории от 14 до 17 лет.

• Художественные переводы с татарского, французского, английского и немецкого языков на русский язык (принимается оригинал произведения вместе с переводом) в возрастной категории от 14 до 17 лет.

С другими номинациями можно ознакомиться на сайте www.glagolitsa-rt.ru

Принимаются произведения собственного сочинения, ранее нигде не опубликованные. Один автор может быть представлен одним произведением, на татарском или русском языках. К рассмотрению принимаются работы, отправленные не позднее 15 сентября 2020 года, объемом не более 20 000 знаков.

Как принять участие в VII Независимая литературная премия «Глаголица» необходимо:

• Зарегистрироваться на сайте https://www.glagolitsa-rt.ru/

• Заполнить анкету участника

• В личном кабинете прикрепить конкурсную работу.