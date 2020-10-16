Объявлен приём работ на участие в областной научно-практической конференции пензенских школьников «Люблю тебя, мой край родной!».

Татарская национально-культурная автономия Пензенской области объявила приём работ на участие в областной научно-практической конференции учащихся — участников краеведческого движения пензенских школьников «Люблю тебя, мой край родной!».
Воспитание любви к родному краю, его истории, культуре, природе является одной из целей областной научно-практической конференции.
К участию приглашаются учащиеся 5-11 классов образовательных учреждений Пензенской области.
О конкурсе:
Конкурс проводится в 2 этапа:
1этап — заочный, прием работ до 1.11.2020 включительно;
2 этап – итоговый (подведение итогов и награждение победителей) — декабрь 2020г.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие материалы:
— заявку с указанием количества работ, ФИО участников, научного руководителя, наименование образовательной организации, класса, тем исследовательских работ;
— тексты работ;
— тезисы работ.
Наша электронная почта penzatatar@yandex.ru
Более подробная информация в Положении и по тел. +79272897117
Приложения в формате word можно скачать здесь.