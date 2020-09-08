Объявлен Всероссийский конкурс на лучший дизайн ковра «Дух Татарстана»

Студия ковров Persepol совместно с МКУ «Комитет по развитию туризма г. Казани» при информационной поддержке международного журнала «CARPET: Ковры как искусство» и Министерства культуры РТ объявляют конкурс на лучший дизайн ковра, отражающего культурно-исторические корни и традиции Татарстана.

Организаторы конкурса приглашают к участию людей творческих профессий вне зависимости от места проживания. Принимаются оригинальные идеи для дизайна ковра на тему «Дух Татарстана»; это может быть, как уклон в традиционное татарское творчество, затрагивающее исторические корни, так и современная интерпретация татарского наследия.

Победившая дизайнерская концепция будет реализована на ковровой мануфактуре иранского Тебриза, города-побратима Казани, при содействии Студии ковров Persepol.

Работы принимаются до 1 декабря 2020 г.

Победителей ждут специальные призы, культурно-развлекательный уик-энд в Казани, а также публикация в журнале «CARPET: Ковры как искусство».

Готовый ковер будет презентован в Казани, предполагается его использование на важных республиканских мероприятиях, а также возможна разработка сувенирного туристического продукта на основе победивших дизайнерских концепциях.

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ материалов: принимаются файлы в векторном формате на электронную почту art.carpet.mag@gmail.com, в ручном исполнении в цвете на миллиметровой бумаге формата А3 — на почтовый адрес: 420015 г. Казань, ул. Гоголя, 10. ООО «Персеполь».

Каждый участник может прислать до двух проектов на рассмотрение.

По всем вопросам обращаться к организатору конкурса Наиле Мусави, art.carpet.mag@gmail.com.

mincult.tatarstan.ru