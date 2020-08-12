Объявлены хедлайнеры фестиваля TAT CULT FEST 2020

Фестиваль новой татарской культуры TAT CULT FEST состоится в третий раз в Казанском Кремле (30 августа, 14:00-23:00). В программе — более 30 живых выступлений, арт-объекты, хореография, дизайн-маркет, детская зона, фудкорт и многое другое.

Музыкальная часть фестиваля будет распределена между тремя сценами: Большой, Малой и Электронной.

На Большой сцене выступят коллективы с большими составами, которые играют в самых разных жанрах от инди-фолка до рока и фанк-музыки. Своеобразный хедлайнер — татарстанско-японский танцевальный проект «Татара — наследие Евразии».

На Малой сцене прозвучат все жанры урбанистической музыки. Традиционно большую часть этой сцены составляют рэп-артисты, но среди новичков в этом году есть крайне интересные электро- и поп-группы.

Электронная сцена фестиваля с каждым годом расширяется и обогащается новыми именами. В этом году мы представим ещё больше музыкантов, играющих жанры от эмбиента до техно, а хедлайнерами станут всем известные уроженцы Казани и резиденты лейбла Нины Кравиц — PTU.

Для большинства коллективов Tat Cult Fest — первое живое выступление за долгое время.

В этом году особого внимания заслуживают арт-объекты — они обращаются к теме 100-летия ТАССР. Каждый арт-объект будет связан с конкретным событием, имевшим место на территории РТ за последние 100 лет. Выставка будет состоять из 10 объектов изобразительного искусства, они рассредоточатся по территории Казанского Кремля и будут взаимодействовать с его архитектурой и ландшафтными особенностями. Гостям фестиваля будет предложено найти эти объекты, пользуясь специальным гидом — своего рода квест-исследование территории Казанского Кремля и истории Республики.

На хореографической сцене будет представлен интерактивный перформанс с участием ведущих хореографов и танцоров Республики, а также специальные мастер-классы.

Скоро будет объявлена полная программа фестиваля.

Вход свободный.

tatarnews.ru