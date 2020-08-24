Объявлены итоги фотоконкурса «Дивный Татарстан»

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ объявляет итоги фотоконкурса «Дивный Татарстан» («Искиткеч Татарстан»).

Проект был приурочен к 100-летию образования ТАССР и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в конкурсе приняли участие 172 человека. Поступило около 400 работ. 35 фотографий были отобраны для выставки в Татарском культурном центре Москвы, которая проходит с 12 по 31 августа.

Победители:

В номинации «Живописная природа» («Татарстанның ямьле табигате»): Надежда Хаткевич — «с. Ачи, Нижнекамский район РТ».

В номинации «Жизнь в деревне» («Авыл тормышы»): Чулпан Фаршатова — «Жизнь в деревне».

В номинации «Городские сюжеты» («Шәһәр сюжетлары»): Эльвира Салаватуллина — «г. Казань».

В номинации «Национальные праздники и блюда» («Милли бәйрәмнәр һәм ризыклар»): Андрей Пикалов — «Праздник чувашской культуры «УЯВ», с. Старое Ильдеряково, Аксубаевский район РТ.

В номинации «Радостное событие» («күңелле вакыйга»): Алина Мудрова — «Аксубаевский район, с. Старое Узеево.

В номинации «Люди и их судьбы» («Кешеләр һәм аларның язмышлары»): Ляйсан Каримуллина. На фото: прабабушка автора – Ибатуллина Минизайтуна Сафиулловна. 21 ноября 2020 года ей исполнится 105 лет. В руках она держит фото своего супруга, погибшего в 1943 году на войне. Живет в с. Боровка Ульяновской области.

Поздравляем победителей и благодарим всех за участие в конкурсе!

Сотрудники Полпредства Татарстана дополнительно свяжутся с победителями по указанным контактам.

tatmsk.tatarstan.ru