Объявляется конкурс на главного режиссера Уральского татаро-башкирского театра

Урал — это родина предков татар и башкир, являющихся коренным населением региона. На протяжении веков здесь жили и работали десятки, сотни тысяч соплеменников. Они развивали не только экономику, промышленность и различные ремесла, но и культуру. По мнению экспертов, высшей точкой развития татаро-башкирской культуры в конце XIX века стало образование в стране национальных театров.

Они открывались и в Москве, и в Казани и на Урале — в Екатеринбурге. После революции, в 1919 году на ул. Шейнкмана, 18 был образован первый народный татаро-башкирский театр «Очаг Урала». Сейчас здание реставрируют под культурно-просветительский центр и презентуют проект на разных площадках. Театр имел огромный успех не только на Среднем Урале, но и в Поволжье и Пермском крае. Здесь ставились замечательные пьесы татарских авторов Гаяза Исхаки, Карима Тинчурина и Шарифа Камала, а также русская классика Николая Гоголя, Александра Островского, и даже произведения Мольера.

При поддержке Постпредства Татарстана в Свердловской области было принято решение о восстановлении Уральского татаро-башкирского театра. Деньги на его открытие уже собраны. Площадка обсуждается. Необходимо выбрать ключевого для любого театра человека — главного режиссера. От того, кто им будет, в большой степени зависит судьба этого начинания.

Им должен быть специалист с театральным образованием и опытом работы в постановке спектаклей. Всех, кто соответствует этим характеристикам или тех, кто знает таких людей, просим сообщить контакты: по тел. 273-70-67 или электронной почте teatr-tatar@mail.ru. Вторым этапом будет объявлен набор актеров для театра. Планируется уже в этом году показать первые спектакли!

Ильдар Хабибуллин

ural.tatar