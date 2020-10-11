Объявляется набор в молодёжную организацию при автономии татар Пензенской области

Национально-культурная автономия татар Пензенской области объявляет набор в татарскую молодёжную организацию!!!
Если ты активный, талантливый и тебе нравится принимать участие в общественной жизни, добро пожаловать!
Приглашаются юноши и девушки от 16 до 35 лет:
-желательно знание татарского языка (если не знаешь — научим, у нас по вск проходят курсы татарского !!!) и
-пару часов свободного времени в неделю.
Что ждёт тебя в команде?
-молодёжные встречи (игра «Мафия татарча», походы в театры, музеи и др.);
-участие в крупных областных мероприятиях («Сабантуй», «Татар кызы», «Мост дружбы», «Тургай» и др.);
-конечно, знакомства!!!
-поездки в г.Казань и др.города РФ;
-различные молодежные форумы и проекты…
и многое-многое другое!
А если ты поешь, присоединяйся к молодёжному ансамблю «Мизгел»!
P.s. Есть вопросы? Пиши в л/с или звони по тел.: +79272897117!!!
День встречи с новыми друзьями мы объявим дополнительно!