Объявляется открытие республиканского этапа XX межрегионального конкурса театральных коллективов «Идел-йорт 2020»

Объявляется открытие республиканского этапа XX юбилейного межрегионального конкурса театральных коллективов «Идел-йорт 2020» имени Шамиля Закирова. В этом году творческий смотр любительских театральных коллективов юбилейный, и проходит в рамках празднования 100-летия образования ТАССР и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Конкурс проводится с 13 октября по 30 ноября 2020 года, в три этапа, по итогам которого будет выбран лучший любительский театральный коллектив Республики Татарстан.

Первый этап – подача заявок на участие в конкурсе. Заявки принимаются с 13 октября по 26 октября 2020 года.

Второй этап – заочное рассмотрение заявок и определение финалистов в период с 27 октября по 9 ноября. На втором этапе конкурса жюри просматривает видеозаписи спектаклей и отбирает на заключительный третий этап 12 финалистов, набравших наибольшее количество баллов в соответствии с критериями.

Третий этап пройдет в Казани с 10 по 30 ноября в культурно-досуговом комплексе им. В. И. Ленина, в виде очного показа спектаклей участников перед зрителями и жюри.

Торжественное объявление и награждение победителей конкурса состоится 21 декабря на сцене Татарского государственного академического театра им.Г.Камала. Завершится конкурс показом спектакля обладателя «Гран-при».

Заявки участников принимаются на электронный адрес idel.yort@bk.ru.

Положение конкурса

mincult.tatarstan.ru