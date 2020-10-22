Объявляется приём заявок на участие в областном фольклорном детском конкурсе «Тургай»

Открывается прием заявок на участие в конкурсе «ТУРГАЙ»! С номинациями вы можете ознакомиться в Положении.
Участники: детские фольклорные и хореографические ансамбли, солисты и инструменталисты.
Прием видеороликов осуществляется до 20 ноября 2020 года.
Наша электронная почта: penzatatar@yandex.ru
Если у вас есть вопросы, мы с радостью ответим на них по тел.: 89272897117.
Лучшие номера будут отобраны жюри конкурса, и их исполнителей мы пригласим на гала-концерт, который состоится в начале декабря!
Победителей ждут дипломы и ценные призы и звание самого звонкого жаворонка Сурского края!
Конкурс проводится при поддержке:
• Министерства образования Пензенской области;
• Министерства культуры и туризма Пензенской области;
• Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.