Объявляется приём заявок на участие в областном фольклорном детском конкурсе «Тургай»

Открывается прием заявок на участие в конкурсе «ТУРГАЙ»! С номинациями вы можете ознакомиться в Положении.

Участники: детские фольклорные и хореографические ансамбли, солисты и инструменталисты.

Прием видеороликов осуществляется до 20 ноября 2020 года.

Наша электронная почта: penzatatar@yandex.ru

Если у вас есть вопросы, мы с радостью ответим на них по тел.: 89272897117.

Лучшие номера будут отобраны жюри конкурса, и их исполнителей мы пригласим на гала-концерт, который состоится в начале декабря!

Победителей ждут дипломы и ценные призы и звание самого звонкого жаворонка Сурского края!

Конкурс проводится при поддержке:

• Министерства образования Пензенской области;

• Министерства культуры и туризма Пензенской области;

• Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.

penza.tatar