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Объявляется приём заявок на участие в областном фольклорном детском конкурсе «Тургай»

Объявляется приём заявок на участие в областном фольклорном детском конкурсе «Тургай»

в Новости, Слайдер, Соотечественники, 22.10.2020 0 1

Открывается прием заявок на участие в конкурсе «ТУРГАЙ»! С номинациями вы можете ознакомиться в Положении.

Участники: детские фольклорные и хореографические ансамбли, солисты и инструменталисты.

Прием видеороликов осуществляется до 20 ноября 2020 года.
Наша электронная почта: penzatatar@yandex.ru
Если у вас есть вопросы, мы с радостью ответим на них по тел.: 89272897117.

Лучшие номера будут отобраны жюри конкурса, и их исполнителей мы пригласим на гала-концерт, который состоится в начале декабря!

Победителей ждут дипломы и ценные призы и звание самого звонкого жаворонка Сурского края!

Конкурс проводится при поддержке:
• Министерства образования Пензенской области;
• Министерства культуры и туризма Пензенской области;
• Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.

penza.tatar

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