enrutat
Главная / Одна из улиц Ижевска будет названа именем Героя Советского Союза Закира Султанова
Одна из улиц Ижевска будет названа именем Героя Советского Союза Закира Султанова

Одна из улиц Ижевска будет названа именем Героя Советского Союза Закира Султанова

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 13.03.2020 0 12

Месяц назад ученик 7-го класса 16-й школы Нияз Шайхутдинов обратился к мэру Ижевска в соцсетях с просьбой назвать одну из улиц Ижевска именем Героя Советского Союза Закира Султанова.

Нияз писал школьное сочинение, и его настолько заинтересовала судьба этого Героя, что он увлекся и поисковой работой, нашел родственников Закира Султанова в Удмуртии, Татарстане, Украине.

  • Мы решили поддержать юношу. И на заседании Комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц приняли положительное решение: в честь Закира Султанова будет названа одна из вновь образуемых улиц города. В год 75-летия Великой Победы важно сохранять память о наших земляках, — пишет мэр Ижевска Олег Бекмеметьев

Уроженец Малопургинского района Закир Султанов до войны жил и работал в Ижевске. В 1942 году добровольно ушел на фронт. Участвовал в боях на Курской дуге. Получил ранения. Особо отличился в боях за Варшаву. Лейтенант Султанов и два бойца смогли обеспечить форсирование реки. За образцовое выполнение задачи командования нашему земляку было присвоено звание Героя Советского Союза. Победу праздновал в Берлине. В 1946 году вернулся в Удмуртию, до 1952 года работал на мотозаводе.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.