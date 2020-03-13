Одна из улиц Ижевска будет названа именем Героя Советского Союза Закира Султанова

Месяц назад ученик 7-го класса 16-й школы Нияз Шайхутдинов обратился к мэру Ижевска в соцсетях с просьбой назвать одну из улиц Ижевска именем Героя Советского Союза Закира Султанова.

Нияз писал школьное сочинение, и его настолько заинтересовала судьба этого Героя, что он увлекся и поисковой работой, нашел родственников Закира Султанова в Удмуртии, Татарстане, Украине.

Мы решили поддержать юношу. И на заседании Комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц приняли положительное решение: в честь Закира Султанова будет названа одна из вновь образуемых улиц города. В год 75-летия Великой Победы важно сохранять память о наших земляках, — пишет мэр Ижевска Олег Бекмеметьев

Уроженец Малопургинского района Закир Султанов до войны жил и работал в Ижевске. В 1942 году добровольно ушел на фронт. Участвовал в боях на Курской дуге. Получил ранения. Особо отличился в боях за Варшаву. Лейтенант Султанов и два бойца смогли обеспечить форсирование реки. За образцовое выполнение задачи командования нашему земляку было присвоено звание Героя Советского Союза. Победу праздновал в Берлине. В 1946 году вернулся в Удмуртию, до 1952 года работал на мотозаводе.