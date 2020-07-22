Одному из фильмов Фестиваля мусульманского кино вручат 300 тысяч рублей

Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир» продолжит партнерство с XVI Казанским международным фестивалем мусульманского кино, который пройдет в закрытом формате. Приз 300 000 рублей будет вручен одному из 10 фильмов.

Программа «Россия — Исламский Мир» составлена из фильмов, снятых в странах, которые входят в Организацию Исламского Сотрудничества. Религиозный аспект при отборе не был определяющим. Среди героев – люди разных вероисповеданий, представители религиозных и этнических меньшинств. Многие картины сделаны в копродукции с европейскими или азиатскими партнерами. При составлении программы было решено отказаться от тематического и стилистического единообразия, хотелось представить кино стран ОИС фильмами разных жанров. Вот почему в нее были включены не только социальные драмы из Турции, Киргизии и Казахстана, но комедии из Азербайджана и Таджикистана. Иранский и франко-алжирский фильм тяготеют к иносказаниям, к притче. Действие биографической «легенды» из Бангладеш происходит во времена бенгальского средневековья. Афганская драма взросления обращена в недалекое прошлое – в эпоху советского присутствия в Кабуле. Фильм из африканского государства Буркина-Фасо сочетает условности приключенческого кино с приемами психологической драмы. Большинство этих картин не уступает по качеству фильмам, отобранным в основной конкурс, — говорит киновед Сергей Анашкин.

По словам киноведа, фильмы программы «Россия — Исламский Мир» объединяет тот же мотив, что обозначился в главном конкурсе – тема диалога культур.

«Россия — Исламский мир» была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева после того, как Россия присоединилась к Организации Исламского сотрудничества в качестве наблюдателя. Председателем является президент Татарстана Рустам Минниханов. А с 2017 года группа стратегического видения является партнером Казанского кинофестиваля.

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