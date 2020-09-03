Официальный представитель Татарстана в Башкирии покинул свой пост

Официальный представитель Татарстана в Башкортостане Ранэль Зинатуллин ушел с государственной должности. Он продолжит помогать реализовывать межреспубликанские проекты, но уже вне представительства.

«Пока нет нового представителя, я буду курировать структуру. Я с руководством республики договорился, что остаюсь в команде Татарстана, но ухожу с должности», — рассказал в личной беседе корреспонденту ИА «Татар-информ» Ранэль Зиннатуллин.

Он добавил, что переедет в Москву и будет развиваться в направлении защиты бизнеса.

По его словам, в представительстве остается хорошо подготовленная профессиональная команда с хорошей репутацией, и структура будет работать так же хорошо, как и раньше.

«Всегда человек должен использовать свои возможности на максимум. Тот опыт, что я получил в Башкирии, я должен дальше использовать и масштабировать», — отметил Зиннатуллин.

Когда придет новый представитель, у него уже будет определенная платформа, которая уже выстроена и работает, сообщил спикер.

«Уходить нужно, когда все растет и улучшается, потому что ты можешь обучить людей так, чтобы это все продолжало развиваться», — заключил бывший официальный представитель Татарстана в Башкортостане.

В ближайшее время на должность заступит новый представитель.

tatar-inform.ru