Огромный портрет Шамиля Усманова украсит один из домов в Набережных Челнах

В Набережных Челнах на доме по улице, носящей имя Шамиля Усманова, появится портрет этого известного татарского писателя и общественного деятеля. Работы находятся на последней стадии, сообщается на официальной странице Автограда в соцсети «ВКонтакте».

«На стене дома 43/09 Марат Билялов рисует новый мурал <…> с портретом известного татарского деятеля Шамиля Усманова. Художник Марат Билялов известен муралом, на котором изображен малыш с буквами, и рисунком бабочек в формате 3D возле КДМЦ», – отмечается в сообщении.

Шамиль Усманов – татарский советский писатель, драматург и политический деятель. Именно он возглавил строительство в Казани широковещательной радиостанции. 7 ноября 1927 года татарское радио голосом Шамиля Усманова произнесло свои первые слова: «Казан сөйли!» – «Говорит Казань!».

tatar-inform.ru