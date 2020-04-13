Оказана помощь ветеранам ВОВ и блокадникам Санкт-Петербурга

Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области совместно с Благотворительным фондом имени «Грачьи Погосяна» организовало благотворительную акцию по передаче продуктовых наборов ветеранам, блокадникам в период режима самоизоляции.

Постоянное представительство Республики Татарстан вместе с татарскими общественными организациями региона на протяжении многих лет активно поддерживают ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников-татар, проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В свете последних событий в мире, в связи с введением ограничительных мероприятий по противодействию распространению коронавируса, по всей стране социально незащищенным гражданам оказывается дополнительная поддержка. Пожилым людям на фоне пандемии вдвойне сложнее, ведь именно эта категория людей больше всего подвержена заболеванию.

При поддержке и инициативе Благотворительного фонда имени «Грачьи Погосяна» восстановлено и отреставрировано свыше 100 объектов духовного, культурного и исторического значения в том числе 36 памятников героям и событиям Великой Отечественной войны.

Благотворительный фонд «Грачьи Погосяна» занимается не только реализацией проектов по созданию и установке памятных объектов, но активно поддерживает общественные инициативы, направленные на патриотическое воспитание детей и молодежи. Деятельность направлена на сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального согласия.

В связи с увеличением числа заболевших просим Вас оставаться дома и прислушивается к рекомендациям специалистов! Берегите себя и своих близких!

Постоянное представительство Республики Татарстан

в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области