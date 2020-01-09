Около 100 татарстанских паломников в эти дни совершают умру

Первая в 2020 году группа паломников из Татарстана совершила в Мекке умру — малое паломничество, связанное с посещением святых для мусульман мест в Саудовской Аравии, которое совершается в любое время года, за исключением месяца, предназначенного для хаджа.

Отметим, что первая группа из 74 человек под руководством казыя Юго-Востока РТ Марата хазрата Марданшина отправилась из Татарстана в Саудовскую Аравию 4 января. На рейсе авиакомпании «Turkish Airlines» из Казани они вылетели в Стамбул, а оттуда в Медину. Следом за ней 6 января в малый хадж отправилась еще одна группа татарстанских паломников в составе 15 человек. Группу возглавляет имам-хатыйб казанской мечети «Динислам» Инсаф хазрат Ибатуллин. Все верующие совершают малое паломничество по программе «Умра» единственного официального хадж-оператора в Татарстане «ДУМ РТ Хадж». Программа включает в себя питание, проживание, трансферы и перелеты, а также юридическое, медицинское и квалифицированное консультативное сопровождение.

Татарстанские паломники пересекли микат в местности Зуль-Хулейфа, расположенной в 11 км от мечети Пророка Мухаммада в Медине, и вошли в состояние ихрама: облачились в белые одежды, сделали намерение на умру. Из Медины верующие на автобусах прибыли в Мекку. Согласно правилам совершения обрядов малого хаджа паломники 7 раз совершили обход вокруг Священной Каабы в мечети аль-Харам, затем преодолели путь между горами Сафа и Марва. После совершения умры они продолжают читать намазы в мечети аль-Харам, а также посещают памятные места Мекки.

Ожидается, что первая группа, совершившая умру, вернется в Казань 16 января, а ближайшая вылетит в Саудовскую Аравию 26 января.

Стоит подчеркнуть, что «ДУМ РТ Хадж» аккредитован на осуществление своей деятельности Хадж-миссией России и входит в Единый федеральный реестр туроператоров за номером РТО 018911. «ДУМ РТ Хадж» имеет опыт организации малого и большого паломничества и гарантирует благополучное и достоверное исполнение пятого столпа ислама в соответствии с Ханафитским мазхабом.

dumrt.ru