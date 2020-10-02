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Омичам покажут праздничную программу, посвященную Сабантую

Омичам покажут праздничную программу, посвященную Сабантую

в Новости, Слайдер, Соотечественники, 02.10.2020 0 6

Трансляция праздничной программы, посвященной Сабантую, начнется 4 октября в 12:00 на сайте Региональной татарской национально-культурной автономии Омской области «Маданият».

Организаторы праздника – татарская национально-культурная автономия Омской области «Маданият» и Союз татарской молодежи «АЮ».

– Это мероприятие проводится на средства муниципального гранта, – сообщили в администрации города. – Омичам покажут концерт c участием городских творческих коллективов, а также напомнят самые интересные моменты празднования Сабантуя прошлых лет.

omskgazzeta.ru

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