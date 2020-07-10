enrutat
Главная / Онлайн-Фестиваль центров татарской культуры — «Безнең кавем»
Онлайн-Фестиваль центров татарской культуры — «Безнең кавем»

Онлайн-Фестиваль центров татарской культуры — «Безнең кавем»

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 10.07.2020 0 6

В честь 100 — летия ТАССР, 75-летия Великой Победы Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации проводит первый международный онлайн-Фестиваль центров татарской культуры «Безнең кавем»(Наш народ) среди общеобразовательных, культурных и общественных организаций Российской Федерации, СНГ и зарубежных стран.

Участники фестиваля должны прислать свои работы только на видеозаписи. Хронометраж не должен превышать 5 минут.

Направления:

«Кем ул татар». Очерк о выдающихся татарских купцах, кооператоров; Традиции татарского народа; Деятельность татарских музеев в учебных заведениях, а также центров татарской культуры; Татарская национальная кухня и культура приема гостей.

Организаторы:

Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации

Фонд поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан

Институт культуры мира (Юнеско)

ГАПОУ “Казанский техникум народных художественных промыслов”

РОО ”Землячество Алькеевского района”

Татарский культурный центр Казанкого кооперативного института

Заявки и видеозаписи для участия в фестивале принимаются до 31 июля, e-mail: fabdullina30@mail.ru

Подведение итогов Онлайн-фестиваля состоится 7 августа 2020 года.

Телефон для справок:

89050209893 Флюра Абдуллина

 

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.