В честь 100 — летия ТАССР, 75-летия Великой Победы Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации проводит первый международный онлайн-Фестиваль центров татарской культуры «Безнең кавем»(Наш народ) среди общеобразовательных, культурных и общественных организаций Российской Федерации, СНГ и зарубежных стран.

Участники фестиваля должны прислать свои работы только на видеозаписи. Хронометраж не должен превышать 5 минут.

Направления:

«Кем ул татар». Очерк о выдающихся татарских купцах, кооператоров; Традиции татарского народа; Деятельность татарских музеев в учебных заведениях, а также центров татарской культуры; Татарская национальная кухня и культура приема гостей.

Организаторы:

Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации

Фонд поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан

Институт культуры мира (Юнеско)

ГАПОУ “Казанский техникум народных художественных промыслов”

РОО ”Землячество Алькеевского района”

Татарский культурный центр Казанкого кооперативного института

Заявки и видеозаписи для участия в фестивале принимаются до 31 июля, e-mail: fabdullina30@mail.ru

Подведение итогов Онлайн-фестиваля состоится 7 августа 2020 года.

Телефон для справок:

89050209893 Флюра Абдуллина