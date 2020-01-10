Онлайн-курс по современной татарской культуре

Бесплатный образовательный курс по современной татарской культуре можно пройти на сайте проекта «Ачык университет» (нужна регистрация).

Курс состоит из девяти видеолекций на татарском языке. Лекции посвящены музыке, фильмам, танцам, литературе, архитектуре и театру. В рамках курса можно будет узнать, какие изменения произошли в татарской культуре в последние годы, какие тенденции преобладают в национальном искусстве, насколько «татарское» сейчас тождественно «мировому» и есть ли у него особый путь.

Каждый урок посвящен отдельной теме. Среди лекторов — театральный критик Нияз Игламов, танцовщик Нурбек Батулла, поэтесса Йолдыз Миннуллина, музыкант и журналист Радиф Кашапов, журналист «Инде» Алмаз Загрутдинов и другие.

Проверить полученные знания можно в тесте (есть в конце каждого модуля).

Запись лекций проходила во время офлайн-занятий в Галерее современного искусства весной прошлого года.