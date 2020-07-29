Онлайн-сабантуй в Серове

И.о. Постпреда РТ Фавия Сафиуллина поздравила жителей городского округа Серов с праздником Сабантуй.

Жизнь продолжает вносить коррективы в национально-культурную жизнь татар Свердловской области. Праздник Сабантуй, который был запланирован в городе Серове на 25 июля, пришлось провести в онлайн-формате.

Онлайн-сабантуй начался с поздравления руководителя Центра татарской и башкирской культуры Розалии Синцовой: «Дорогие друзья! Дорогие серовчане! Центр татарской и башкирской культуры «Чулпан» поздравляет с праздником Сабантуй. Сабантуй наш любимый праздник. Сегодня он у нас проходит в необычном режиме. Мы вам представим кадры с прошлых лет и поздравления наших гостей».

К поздравлению с праздником присоединились депутаты Серовского городского округа Ильдус Закарьянович Шаймуратов, Ирина Валерьевна Паламарчук, Сергей Мингалиевич Минибаев, Альберт Зуфарович Шаймуратов. Они пожелали крепкого здоровья, благополучия, добра, уюта семьям серовчан, и выразили надежду, что в следующем году встретятся на празднике и вместе порадуются единству и дружбе всех присутствующих.

Успешную работу Центра татарской и башкирской культуры «Чулпан» в Северном управленческом округе в области сохранения и развития татарской национальной культуры отметила заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан Фавия Сафиуллина. Несмотря на отдаленное расстояние от областного центра, серовчане активно принимают участие на областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях, у себя тоже проводят значимые мероприятия, как конкурсы «Татар кызы», «Таң йолдызы», «Уңган әбиләр», конкурсы «Таныш моңнар», «Җырлыйк әле», «Башваткыч». Традиционными стали в городе мероприятия — «Җыен татар Серова», Дни памяти Мусы Джалиля (в августе), чествование Юбиляров – татарских семейных пар, совместно проживших 50 и более лет, ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны и многие другие.

Поздравляя серовчан с замечательным праздником, Фавия Сафиуллина выразила надежду, что и в дальнейшем активная работа и сотрудничество в деле сохранения и развития татарского языка и культуры продолжится.

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