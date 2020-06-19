Онлайн – семинар «Татар халык бәйрәме Сабан туе» в Zoom

Творческие работники МБУ «Централизованная районная клубная система» Бугульминского муниципального района приняли участие в онлайн-курсах для режиссеров и организаторов праздника Сабантуй в регионах Российской Федерации и странах зарубежья, которые организовало Министерство культуры Республики Татарстан совместно с Исполкомом Всемирного конгресса татар и Республиканским центром развития традиционной культуры.

Обучающая программа была содержательной и актуальной. Лекционный материал представили специалисты Академии наук РТ, специалисты Республиканского центра развития традиционной культуры, преподаватели Казанского государственного института культуры, Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова, представители Санкт-Петербургского союза дизайнеров, Федерации корэш России и многие другие деятели искусства и культуры. Выступление лекторов произвело большое впечатление — они поделились со слушателями опытом организации праздничных мероприятий, представили много познавательного материала и наглядных медиафайлов.

Онлайн-аудитории представилась возможность узнать об истории народного праздника Сабантуй, познакомиться с традиционной татарской игровой культурой, народными праздничными костюмами, национальной кухней, слушателям рассказали об особенностях музыкального компонента и художественного оформления народного праздника, основах татарской национальной борьбы на поясах «Корэш», был представлен обзор тематической литературы. Продемонстрированы мастер-классы по татарскому национальному танцу, «Ат бизәү» («Украшение коня»), «Каюлы күн сәнгате» («Вышивание кожаных изделий»), изготовление нагрудного женского украшения «Изү» («Изю»).

У слушателей была возможность принять непосредственное участие в семинаре и задать свои вопросы лекторам, получить разъяснения и необходимые контакты для дальнейшего сотрудничества.