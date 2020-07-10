Определили порядок проведения Курбан-байрама в Татарстане

Сегодня, в 19-ый день месяца Зуль-ка’да (10 июля), в резиденции ДУМ РТ состоялось рабочее совещание по вопросу определения порядка организации и проведения Курбан-байрама в Республике Татарстан. Совещание прошло под председательством главного казыя Татарстана Джалиля хазрата Фазлыева с участием казыя Казани, начальника отдела по вопросам шариата ДУМ РТ Булата хазрата Мубаракова и других шариатских специалистов ДУМ РТ. Главным на повестке дня стоял вопрос об утверждении времени гает-намаза Курбан-байрама и нисаба для совершения курбана.

Курбан-байрам ежегодно отмечается в 10-день месяца Зуль-хиджа – в этом году эта дата выпадает на 31 июля 2020 года. По единогласному решению казыев размер нисаба для совершения курбана определен в размере 16 000 рублей (по состоянию на 10 июля стоимость 1 грамма серебра составила 27 рублей). Нисаб Курбана – это свободные средства, обладание которыми делает для мусульманина обязательным совершение жертвоприношения в дни Курбана, т.е. мусульманин обязан совершить жертвоприношение, если он имеет в наличии 16 тыс. рублей за вычетом долгов.

В ходе совещания также определены время проведения праздничного намаза в городах и селах Татарстана. В день Курбан-байрама, 31 июля, верующим, желающим посетить праздничный намаз, рекомендовано собраться в мечети в 03:30 часов утра – в это время в мечетях начнется рецитация Священного Куръана. Праздничные вагазы в мечетях Татарстана начнутся в 03:45 часов утра. Время гает-намаза определено на 04:15 часов утра. Затем, с 04:30 часов утра, мусульмане смогут приступить к жертвоприношению. О местах заклания в Татарстане ДУМ РТ сообщит дополнительно. Казыи рекомендуют имамам мечетей придерживаться назначенного времени! Также, с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки и в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, они рекомендуют по возможности организовать проведение гает-намаза на открытом воздухе. Кроме того, в ходе совещания подчеркнули необходимость соблюдения во время мероприятий Курбан-байрама (вагаз, намаз, заклание, раздача мяса курбан) все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором: соблюдать дистанцию 1,5 метра, при себе иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания, перчатки и индивидуальный молитвенный коврик.

Забой жертвенных животных в Казани будет организован после праздничного намаза в специально отведенных местах – их адреса и контакты ДУМ РТ сообщит дополнительно.

30, 31 июля и 1,2,3 августа наступают дни Ат-Ташрик. В эти дни (начиная с утреннего /фаджр намаза до икенде/аср намаза включительно) после каждого фарз намаза (всего 23 раза) верующие произносят такбир-ташрик:

«Аллаху акбар, Аллаху акбар! Ля иляха илляллаху валлаху акбар. Аллаху акбар ва лилляхиль хамд». Мужчины произносят такбиры вслух, а женщины – шепотом.

Для справки:

Как вычисляется размер нисаба?

200 дирхамов = примерно 595 г серебра. По состоянию на 10 июля стоимость 1 грамма серебра составила 27 рублей.

595г * 27р = 16’065 рублей

Курбан является обязательным каждому:

мусульманину;

свободному;

местному (не находящемуся в пути);

имеющему нисаб более 16.000 руб. (для России);

и в день праздника.

Заклание мусульманин приносит за себя, но не обязан совершать за своих несовершеннолетних (неполовозрелых) детей:

за одного человека– одна овца (коза);

или верблюд, или корова – за семерых.

Курбан не является обязательным бедному или путнику (даже если последний обладает необходимым материальным имуществом).

В качестве жертвенных животных используются:

верблюды (все равно, одно- или двугорбые),

коровы, быки (или буйволы),

овцы (или козы).

Лошади не используются в качестве жертвенных животных.

Животное должно быть приобретено дозволенным путем.

Из всего вышеперечисленного каждое животное обязательно должно достигнуть своего определенного возраста:

верблюд – от 5 лет и выше;

корова – от 2 лет и выше;

и овца – от 1 года и выше.

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