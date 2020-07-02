Организаторы открытого онлайн-конкурса детского рисунка «Любимый Татарстан» провели первую встречу

30 июня 2020 года в рамках празднования 100-летия образования ТАССР и проведения посвящённого этой дате открытого онлайн-конкурса детского рисунка «Любимый Татарстан» была проведена первая организационная встреча.

Встреча прошла в мастерской председателя жюри конкурса, Заслуженного деятеля культуры РТ, скульптора Абдуллиной Винеры Завиевны совместно с художником-живописцем, куратором проекта Бахтияровой Санией Мифтяховной и членом жюри конкурса, председателем СПб ОО татарских женщин «Ак калфак-Нева» Рашитовой Фираей Ильгизаровной.

В рамках встречи был принят формат рассмотрения заявок на первый тур конкурса.

Также в мастерской был выработан план проведения мастер-классов.

Предварительный план проведения мастер-классов:

— Вахитов И.А. Пейзаж «Родные просторы» (конец июня)

— Абдуллина В.З. «Глиняная игрушка» (начало июля)

— Мустафина Э.А. «Казань — Петербург» (середина июля)

— Мифтахутдинов Р.А. «Петербургские мосты» (июль)

— Бахтиярова С.М. Интерьеры: «Татарская изба» (июль-август)

— Сайтбагина Е.А. «Детский портрет» (июль-август).

Прием заявок и работ осуществляется с 1 июля по 31 июля 2020 года. С 1 августа по 23 августа 2020 года рассматриваются в режиме онлайн отобранные членами жюри лучшие работы, исполненные детьми самостоятельно за период 2015-2020 гг. только в соответствии с тематикой конкурса «Любимый Татарстан», а также принимаются к рассмотрению рисунки и поделки, выполненные на «Мастер-классах» в других городах России и за рубежом. Подведение итогов запланировано на 24-27 августа 2020 года. Финал конкурса детского рисунка «Любимый Татарстан» состоится 30 августа 2020.

Также на предварительном организационном собрании рассматривалось предложение о приглашении для участия в творческом конкурсе «Любимый Татарстан» и мастер-классах детей из Австралии, Турции, Финляндии.

Сания Бахтиярова, Фирая Рашитова

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