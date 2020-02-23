Организации “Татарстан” и “Факел дружбы” Азербайджана провели мероприятие по случаю 75 лет Победы в ВОВ

Общественное объединение “Татарстан” совместно с Обществом “Факел дружбы” организовало мероприятие по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Cо вступительным словом к присутствующим обратился председатель Общественного объединения “Татарстан” Абас Миняшев, который подчеркнул, что несмотря на то, что прошло много лет со дня окончания войны, память о ней жива в наших сердцах. Он рассказал о своем отце Абдурахмане Миняшеве, который на войне служил минометчиком в мотострелковой дивизии и имел боевые награды.

Азербайджан внес огромный вклад в общую победу, поэтому 75-летие Победы в ВОВ – значимое событие для граждан нашей страны, отметила ветеран Карабахской войны, общественный деятель Лариса Намазова.

“Около 700 тысяч наших соотечественников были отправлены на фронт. Тыл обеспечивал горючим материалом, нефтью. Многие заводы перешли на изготовление оружия, люди трудились круглосуточно, в госпиталях лечили раненых. К сожалению, Баку не получил статуса Города-героя, но в этом году было бы замечательно, если бы его объявили Городом трудовой доблести”, – добавила она.

О вкладе жителей Азербайджана в Победу над фашизмом рассказал эксперт Государственного комитета по работе с диаспорой Теймур Атаев.

“В Великой Отечественной войне с оружием в руках сражался каждый пятый житель Азербайджана: при населении 3,4 млн человек (1941) на фронт ушли 681 тысяча (из них более 10 тысяч – женщины). Для воинских частей были подготовлены 15 тысяч медсестер и сандружинниц, 750 связистов, 3 тысячи шоферов. А сколько вложили бакинцы в дело достижения Победы своим самоотверженным трудом. Из личных сбережений в Фонд обороны было передано 15 кг золота, 952 кг серебра, 320 млн рублей. 25 тысяч рублей в Фонд создания танковых колонн и авиаэскадрилий внес выдающийся Узеир Гаджибеков. Ни на секунду не была прервана работа предприятий. День и ночь трудился весь город”, – отметил Т. Атаев.

Комментируя мероприятие, эксперт отметил, что атмосфера была очень теплой, непринужденной, что свидетельствует не о “дежурном” характере мероприятия, а об искренности организаторов, творческом почерке: “Это проявилось и в выступлениях всех участников. Никто не говорил заученные тексты. Отрадно, что участники встречи поддержали выдвинутую в Москве инициативу о присвоении Баку статуса Города трудовой доблести”.

Среди почетных гостей мероприятия были председатель Общества “Факел дружбы”, главный редактор газеты “Достлуг” Фарман Борчалы, почетный председатель Всемирного объединения молодых тюркских писателей, поэт, писатель Акбер Гошалы, член Совета правления Общественного объединения “Ветераны Карабаха”, журналист Рей Керимоглу, ветераны Карабахской войны, ветераны МВД, представители Союза казаков Азербайджана, татарской диаспоры Азербайджана, члены общества “Факел Дружбы”, общественные деятели, писатели и представители СМИ.

Пресс-служба Общественного объединения “Татарстан”