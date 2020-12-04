Организациям этнокультурных проектов будут вручены гранты Республики Татарстан

Основной целью деятельности которых является осуществление социальных, информационных, культурных, образовательных, научных функций по пропаганде культурного наследия татарского народа, языка, истории и по формированию этнической идентичности татарской культуры у будущих поколений.

Гранты предоставляются общественным организациям на конкурсной основе в целях реализации проектов, направленных на сохранение традиций и обычаев, развитие татарской национальной культуры в регионах Российской Федерации, за исключением Республики Татарстан. Гранты выдаются на конкурсной основе в форме субсидий из бюджета Республики Татарстан.

Список организаций:

Городская общественная организация «Татарская национальная культурная автономия г. Сочи» РООО «Татаробашкирский культурный центр «Якташлар» (Земляки) ОО «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия» ОО «Региональная татарская национальнокультурная автономия Омской области «Маданият» РОО Национально-культурная автономия татар Тверской области ОО «Регионаьная национально-культурная автономия татар Республики Марий Эл» АНО «Молодежный центр «Седьмое поколение» РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» МОО «Национальнокультурная автономия татар г. Томска Томской области» Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области Самарская областная татарская национальнокультурная автономия Магнитогорская городская общественная организация «Местная национальнокультурная автономия татар «Татар рухы» ОО «Национальнокультурная автономия татар Чувашской Республики» РОО «Татарская национально-культурная автономия Кемеровской области» ОО «Региональная национально-культурная автономия татар Удмуртской Республики» ООО «Конгресс татар Челябинской области» ОО «Касимовская местная татарская национально-культурная автономия Рязанской области» ОО «Региональная татарская национальнокультурная автономия Московской области» ОО «Региональная татарская национальнокультурная автономия Новосибирской области» Региональная татарская общественная организация «Наследие» по Тюменской области Краснодарская региональная общественная организация «Татарская община «Булгар-К» РОО «Конгресс татар Республики Башкортостан» ОО «Региональная национально-культурная автономия татар Кировской области» ОО «Региональная национально-культурная автономия татар Бурятии» МОО «Татарский общественный историко-культурный центр «Тюменяк» РОДД «Татарский общественный центр Удмуртской Республики» РОО «Татарская национально-культурная автономия г. Москвы» АНО «Центр комплексного развития села «Родные просторы» РОО «Национальнокультурная автономия татар Республики Башкортостан» РОО «Конгресс татар (татары Урала) Свердловской.

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