Организациям этнокультурных проектов будут вручены гранты Республики Татарстан

Основной целью деятельности которых является осуществление социальных, информационных, культурных, образовательных, научных функций по пропаганде культурного наследия татарского народа, языка, истории и по формированию этнической идентичности татарской культуры у будущих поколений.
Гранты предоставляются общественным организациям на конкурсной основе в целях реализации проектов, направленных на сохранение традиций и обычаев, развитие татарской национальной культуры в регионах Российской Федерации, за исключением Республики Татарстан. Гранты выдаются на конкурсной основе в форме субсидий из бюджета Республики Татарстан.
Список организаций:
- Городская общественная организация «Татарская национальная культурная автономия г. Сочи»
- РООО «Татаробашкирский культурный центр «Якташлар» (Земляки)
- ОО «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия»
- ОО «Региональная татарская национальнокультурная автономия Омской области «Маданият»
- РОО Национально-культурная автономия татар Тверской области
- ОО «Регионаьная национально-культурная автономия татар Республики Марий Эл»
- АНО «Молодежный центр «Седьмое поколение»
- РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»
- МОО «Национальнокультурная автономия татар г. Томска Томской области»
- Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области
- Самарская областная татарская национальнокультурная автономия
- Магнитогорская городская общественная организация «Местная национальнокультурная автономия татар «Татар рухы»
- ОО «Национальнокультурная автономия татар Чувашской Республики»
- РОО «Татарская национально-культурная автономия Кемеровской области»
- ОО «Региональная национально-культурная автономия татар Удмуртской Республики»
- ООО «Конгресс татар Челябинской области»
- ОО «Касимовская местная татарская национально-культурная автономия Рязанской области»
- ОО «Региональная татарская национальнокультурная автономия Московской области»
- ОО «Региональная татарская национальнокультурная автономия Новосибирской области»
- Региональная татарская общественная организация «Наследие» по Тюменской области
- Краснодарская региональная общественная организация «Татарская община «Булгар-К»
- РОО «Конгресс татар Республики Башкортостан»
- ОО «Региональная национально-культурная автономия татар Кировской области»
- ОО «Региональная национально-культурная автономия татар Бурятии»
- МОО «Татарский общественный историко-культурный центр «Тюменяк»
- РОДД «Татарский общественный центр Удмуртской Республики»
- РОО «Татарская национально-культурная автономия г. Москвы»
- АНО «Центр комплексного развития села «Родные просторы»
- РОО «Национальнокультурная автономия татар Республики Башкортостан»
- РОО «Конгресс татар (татары Урала) Свердловской.