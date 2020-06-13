Осенью в Казани будет восстановлен дом, где 100 лет назад жил Фатих Амирхан

В Казани осенью планируется завершить реставрацию Дома Колодкиной на ул.Жуковского, 12. Сто лет назад в этом доме жил выдающийся татарский писатель и общественный деятель Фатих Амирхан. Сейчас признанный объектом культурного наследия «янтарный домик», как его прозвали жители города, проходит последний этап реставрации. Архитекторы планируют максимально воссоздать в нем атмосферу прошлого века. Ход работ проконтролировал мэр Казани Ильсур Метшин. «Всякий раз нам трудно поверить, что можно вдохнуть жизнь в такие старинные здания. Но великий созидательный труд строителей и реставраторов творит чудеса», – сказал глава города.

Архитекторы воссоздают интерьер комнаты, в которой жил Фатих Амирхан

Здание построено в конце XIX века, до 1913 года оно принадлежало дворянке Людмиле Колодкиной. Фатих Амирхан жил в этом доме с 1916 по 1926 годы. Здесь же он и трудился – провел большую работу как редактор, переводчик и рецензент в журналах «Магариф», «Кызыл шарык», «Безнен юл». Объектом культурного наследия регионального значения дом был признан в 2018 году.

«Очень символично, что завершить реставрацию этого дома планируется в год столетия ТАССР. Ведь Фатих Амирхан не только известнейший писатель и публицист – он был одним из первых татарских деятелей, который поддержал образование ТАССР, – сказал Ильсур Метшин. – Это исторически значимое здание, очень дорогое для истории и культуры нашего города, нашего народа. Надеемся, вскоре будет радовать всех горожан».

Инвестором реставрации здания выступил его собственник – директор ОО ДК «Основа» Эдуард Колтун, который приобрел дом в 2013 году. Кроме дома Колодкиной, он также реставрирует в Казани другие исторические постройки: дом Парамонова на ул.Пушкина, завод Братьев Крестовниковых, комплекс «Хлебного базара», также началась работа над проектом реставрации здания Багаутдиновой (на ул.Марджани).

Первые работы по восстановлению здания начались в 2015 году.

Комната, в которой жил писатель, располагается на первом этаже. Как пояснила мэру архитектор-реставратор Ирина Карпова, выяснить точно, где жил писатель удалось благодаря информации из воспоминаний, в которых говорится, что комната Фатиха Амирхана была самой светлой, а ее окна выходили сразу на две улицы – Большая Красная и Жуковского. Под это описание подходит только одна комната «янтарного домика» – на ее месте до начала ремонтных работ была расположена квартира №1.

«В помещении, где жил Фатих Амирхан, мы хотим создать своеобразную мемориальную комнату. Но не музей, а общественную зону – кафе, к примеру, – рассказала И.Карпова. – Но сама атмосфера, интерьер и элементы декора по задумке будут передавать атмосферу того времени. У нас есть фотографии, какие примерно были обои, лепнина, украшения – мы хотим восстановить эту обстановку».

В доме уже восстановлены витражные окна и необычная лепнина

У дома Колодкиной очень богатая строительная история: еще в конце XIX – начале XX века он два раза кардинально перестраивался. В то время был очень популярен стиль модерн, и, меняя здание под этот стиль, строители полностью изменили его декор, фасад, отметила И.Карпова. А в 50-м году прошлого века с одной из сторон вплотную к зданию пристроили «сталинку», закрыв полностью один из фасадов – для этого строителям пришлось переконструировать крышу. В 2000-х годах уже с другой стороны дома также вплотную к нему было пристроено еще одно здание, что также потребовало изменить крышу.

«После двух перестроек крыши, получилась очень сильная нагрузка с двух сторон на здание. В итоге, когда мы впервые приступили к аварийным работам, мы обнаружили, что здесь нет ни одной стены без трещины, – рассказала И.Карпова. – Частично кладка второго этапа строительства была даже без фундамента. Поэтому нам предстояли кардинальные реставрационные работы по усилению конструкции».

На стенах дома еще можно увидеть специальные пакеры, с помощью которых усиливали стены и фундаменты путем закачки реставрационного состава под давлением.

Также мэр осмотрел внутренний дворик, который владельцы называют самым маленьким в Татарстане. Здесь глава города порекомендовал собственникам разместить небольшое уютное кафе на несколько столиков. «Здесь очень аутентичная атмосфера, горожанам понравится», – отметил И.Метшин.

На втором этаже здания воссоздаются витражные окна и лепнина, которой были украшены потолки и дверные проемы. Они были выполнены в необычной технике: так как в начале XX века были очень популярны дубовые интерьеры, лепнина была стилизована под дерево – художники расписали ее так, что неопытный человек не смог бы отличить гипс от дуба. Как рассказал Эдуард Колтун, сегодня почти все элементы лепного декора уже восстановлены.

После завершения работ на первом и втором этажах здания планируется расположить рестораны и кафе. «Мы предполагаем, что на каждом этаже будут размещены 3-4 заведения, каждое площадью 40-50 кв.м, с монокухней и общими зонами и общей входной группой. Рабочее название «ГастроДом», – рассказал Э.Колтун главе города.

«Здорово, что вы уже сейчас продумываете функционал, что у вас много хороших идей. Значит, здесь, в историческом центре, будет кипеть жизнь, – оценил мэр. – Мы с вами когда-то начинали вместе работу над восстановлением исторических зданий, под руководством нашего Президента восстанавливали первые объекты культурного наследия. Тогда мы делали еще первые робкие шаги. Сегодня вы уже профессионально выросли в подходах к реставрации, в глубине проработки исторического наследия. При всем нашем воображении, несмотря на то, что мы сделали уже много объектов, всякий раз мы удивляемся, сравнивая то, что было, с тем, что стало. Спасибо всем, кто вносит вклад в эту работу».

Самые сложные реставрационные работы уже остались позади. Сейчас строители выходят на финальный этап работ: отделочные работы, оформление интерьера и другие. Завершить все работы планируется осенью.

В осмотре также приняла участие главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

kzn.ru