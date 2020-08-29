МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ «ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ТАТАР» Расширенное заседание Национального Совета Всемирного конгресса татар «МИЛЛӘТ ҖЫЕНЫ» Основные направления деятельности по реализации Стратегии действия Казань 29 августа 2020 год

Основные направления деятельности по реализации Стратегии действия

Руководствуясь принятой Национальным собранием (Милләт җыены) Стратегией действия, с учетом положений статьи Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова «Татары: верность традициям, уверенность в будущем», а также принимая во внимание их нацеленность на деятельный характер, Международный Союз «Всемирный конгресс татар» и входящие в него организации в целях активного вовлечения татарского сообщества в реализацию Стратегии определяют для себя следующие основные направления деятельности:

Организационная работа

целесообразность создания в регионах советов (шура), объединяющих представителей татарских общественных организаций;

укрепление взаимосвязи между территориальными национально-культурными организациями регионов компактного проживания татар;

поддержка проектов, направленных на укрепление единства татарского мира на основе общих культурных ценностей;

обеспечение жизнедеятельности татар в мире и согласии с представителями других народов;

организация и проведение в регионах Российской Федерации и странах зарубежья Дней татарской культуры;

проведение ежегодного Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия»;

проведение образовательных занятий, семинаров, лекций по актуальным вопросам организации деятельности татарских национально-культурных организаций;

изучение, обобщение и популяризация опыта региональных организаций по сохранению языка, культуры татарского народа и национальных традиций;

стимулирование активности и самостоятельности татарских общественных организаций в регионах;

содействие развитию сетевых сообществ «Татары мира» в сети Интернет и активное наполнение их контентом;

подготовка информационных и методических материалов, отражающих деятельность региональных и местных общественных и культурно-просветительских организаций татар, их активистов;

формирование материалов о деятельности организаций, входящих в Международный Союз «Всемирный конгресс татар», для размещения в журнале «Туган җир – Родной край» и газете «Татарлар»;

популяризация в регионах компактного проживания татар татарской кухни, одежды и традиционных спортивных игр;

содействие в организации татарских национальных праздников, обучении режиссеров и организаторов праздников из регионов РФ и стран ближнего зарубежья;

содействие в разработке и участие в проектах на соискание грантов Республики Татарстан и Российской Федерации на поддержку татарских общественных организаций и их проектов;

проведение ежегодного фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа» с последующей организацией по его итогам выставки;

организационное, методическое и иные формы содействия созданию и реализации проектов, направленных на сохранение локальной специфики культуры татар в местах их проживания.

Сохранение и развитие татарского языка

целевая работа с родителями для открытия (сохранения функционирования) татарских образовательных организаций (детских садов или татарских групп в них, школ, групп в школах, воскресных школ и т.д.), содействие в подборе учителей татарского языка и литературы, педагогов дополнительного образования;

содействие обеспечению общеобразовательных организаций с изучением татарского языка и обучением на татарском языке, расположенных в регионах Российской Федерации, учебниками и учебными пособиями по татарскому языку и литературе;

отбор и направление на обучение в вузах, расположенных в Республике Татарстан, талантливой молодежи для подготовки учителей татарского языка и литературы;

участие в отборе и направлении делегатов на Всероссийские съезды учителей татарского языка;

организация участия татар в ежегодной акции «Татарча диктант»;

популяризация среди подрастающего поколения и молодежи электронного ресурса образовательного издания «Электронная школьная энциклопедия «Татар иле»;

расширение сферы применения татарского языка при проведении локальных мероприятий в местах компактного проживания татарского населения;

содействие местным мусульманским религиозным организациям в подготовке проповедей на татарском языке;

использование и популяризация онлайн-школы дистанционного изучения татарского языка «Ана теле»;

популяризация радио- и телевещания на татарском языке, подготовка сюжетов о жизни татар в местах их компактного проживания.

В ыявление, сбережение и обогащение

культурного наследия

инициирование проектов, позволяющих внести всеми желающими личностный вклад в сохранение и развитие языка, культуры и традиций татарского народа;

определение исторических мест и объектов, связанных с историей и культурой народа, выработка предложений по их сохранению и увековечиванию;

подготовка свода (базы) памятных мест татарского народа на территории Российской Федерации и в других странах мира;

подготовка и научная проработка сборников и отдельных изданий, отражающих истории населенных пунктов, где проживают татары;

подготовка материалов для научных сборников «Документы по истории татар в архивохранилищах»;

проведение ежегодных форумов татарских краеведов;

проведение Всемирного форума татарских ученых;

инициирование создания в регионах компактного проживания татар музейных площадок с экспозициями, имеющими отношение к истории татар (в школах, домах культуры, мечетях…);

разработка туристических маршрутов по татарским населенным пунктам с посещением объектов исторического и культурного наследия, создание соответствующих экспозиций;

подготовка материалов к изданию брошюр об известных татарах;

популяризация историко-культурного наследия татарского народа.

Работа с молодежью

создание и реализация проектов, способствующих повышению интереса к богатому историко-культурному наследию татар;

поддержка устремлений молодежи получать качественное образование с учетом вызовов современности;

проведение международных форумов татарской молодежи;

проведение ежегодных Дней татарской молодежи;

содействие Всемирному форуму татарской молодежи в реализации проекта Татарча КВН;

организация и проведение ежегодного фестиваля «Печән базары» («Сенной базар»);

организация и проведение ежегодного фестиваля городской культуры «Jadidfest»;

проведение ежегодного Всероссийского праздника «Татар кызы»;

организация участия детей и молодежи в ежегодном Международном литературном конкурсе чтецов «Джалиловские чтения»;

содействие Всемирному форуму татарской молодежи в реализации образовательного проекта «Ачык университет»;

поддержка инициатив и проектов молодежи по сохранению культурного наследия татарского народа, внедрению его современных форм.

Поддержка деловой активности среди татар

проведение ежегодных всероссийских сходов предпринимателей татарских сел;

проведение ежегодного форума «Деловые партнеры Татарстана»;

вовлечение представителей предпринимательского сообщества к активной общественной деятельности по поддержке и развитию татарского языка, культуры и народных традиций;

содействие межрегиональному взаимодействию татарских предпринимателей;

поддержка и популяризация малого и среднего бизнеса, семейных форм организации производства, социального бизнеса в местах компактного проживания татарского населения;

развитие благотворительности среди предпринимателей: популяризация помощи приходам, своей малой родине, родному краю.

Сохранение и укрепление семейных ценностей

организация работы с населением по созданию семейных родословных (Шәҗәрәләр), популяризация их результатов в средствах массовой информации и социальных сетях;

отбор и выдвижение лучших проектов для участия во Всероссийском конкурсе-фестивале «Шәҗәрә – Моя родословная»;

инициирование и проведение мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей;

выявление и представление лучших татарских семей на участие в слете татарских семей «Пар канатлар»;

создание и сопровождение региональных и местных сетевых ресурсов по актуальным вопросам воспитания подрастающего поколения с учетом традиций татарской этнопедагогики;

создание коммуникационных сетевых площадок, клубов общения для популяризации татарского образа жизни, организации взаимопомощи;

популяризация обычаев подготовки и проведения татарской свадьбы, имя-наречения и др.;

воспитание молодого поколения в духе гордости за богатое историко-культурное наследие своего народа, продолжателей его славных традиций, патриотов родной земли и защитников Родины;

формирование в детях национального духа на основе мировоззренческих основ татарского народа.

Поддержка народного творчества

создание и поддержка татарских фольклорных и самодеятельных театральных коллективов в местах компактного проживания татар;

поддержка татарских художников, дизайнеров, модельеров, ремесленников и организация их выставочных проектов;

содействие в разработке и изготовлении комплектов национальных костюмов и национальных музыкальных инструментов;

организация участия в ежегодном межрегиональном фестивале «Түгәрәк уен»;

содействие проведению Межрегионального конкурса «Идел-йорт» и обеспечения участия в нем театральных коллективов;

выявление и содействие в продвижении талантов в области национальной литературы, изобразительного искусства, кино, архитектуры и т.д.;

организация фестивалей татарской музыки, выставок изобразительного искусства и т.д.;

организация и проведение фестиваля им. И.Шакирова «Татар моңы».

Данный перечень не является исчерпывающим сводом. Дописать его может каждый татарин, каждая татарская общественная организация.

Только мы сами, только вместе можем реализовать изложенное в Стратегии действия.

От каждого из нас, каждой нашей организации зависит наше сегодняшнее и наше будущее.

Мы живем практически во всех регионах нашей исторической Родины — России, во многих странах мира. Поэтому мы разные. В нашем разнообразии огромный потенциал нации для дальнейшего позитивного развития во взаимодействии с другими народами. Жить в мире и согласии со всеми, быть истинными патриотами родной земли и всемерно укреплять Отечество — важнейшие условия для этого.

Будущее народа напрямую зависит от степени готовности каждого из нас стремительно двигаться вперед, как это изложено в Стратегии действия. В основе постоянного обновления нации лежат наш национальный дух, наши непреложные ценности.

Важно осознавать себя татарами, верно служить своему народу, действуя сообразно времени и его вызовам.