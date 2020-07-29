От древнебулгарского украшения до коммуналки: что покажет Национальный музей к 100-летию Татарстана

В ходе онлайн-конференции «Реального времени» генеральный директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова рассказала о новой экспозиции «История Татарстана с древнейших времен до наших дней», приуроченной к 100-летию образования ТАССР.

Открытие растянется на 10 дней

— Гульчачак Рахимзяновна, уже известна точная дата начала экспозиции? Наверное, в связи с новыми требованиями большого торжественного открытия сделать не получится?

— Да, открыть выставку при большом стечении гостей не получится. Но мы будем приглашать разные группы посетителей в отдельные дни. Таким образом, событие растянется где-то на неделю — десять дней. Так, например, отдельно к нам придут ученые, которые помогали нам создать научную концепцию выставки. Пригласим ветеранов музейного дела, музейщиков республики, наших дарителей. Кроме того, у нас много партнеров. После этого выставка, которая впоследствии станет постоянной экспозицией, будет работать для всех посетителей в обычном режиме. Сейчас к нам приходят и одиночные посетители, и группы до пяти человек, для которых мы устраиваем экскурсии при желании. Нужно только позвонить и договориться об экскурсии заранее. Точная дата открытия пока не назначена, но мы надеемся, что в конце августа презентацию проведем.

— Получается, начнем перед стартом учебного года. Какие изменения в работе музея встречают посетителей в связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями? Как вы заботитесь о безопасности гостей?

— В наше время очень сложно выстраивать работу в соответствии с новыми правилами, тем не менее мы нашли возможности обеспечить своих сотрудников средствами индивидуальной защиты. Просим наших гостей приходить в музей в масках и перчатках. Кроме того, настоятельно обращаемся к посетителям: если вы плохо себя чувствуете, лучше оставаться дома — какая-то гражданская ответственность все же должна быть. У входа есть и дезинфицирующие средства, и термометры. Соблюдаем дистанцию, несмотря на то, что количество посетителей увеличивается ежедневно.

«Подсмотрено» в Лувре

— Выставка масштабная. Сколько залов она занимает, сколько представлено экспонатов?

— Выставка занимает два основных этажа корпуса Гостиного двора по улице Кремлевской, а также часть музея на площади 1 Мая — всего 14 залов общей площадью примерно в 4 тысячи квадратных метров. 11 залов — это основная выставка, еще четыре — рекреационные зоны. Они брендированы и посвящены истории ТАССР. Здесь гости знакомятся с выставкой в целом, получают по ней навигацию — это я подсмотрела в Лувре и мне очень захотелось, чтобы подобные залы были и в нашем Национальном музее. То есть здесь гости получают информацию самостоятельно. К слову, мы первыми в Татарстане стали победителями в конкурсе нацпроектов «Культура» в номинации «Артефакт» — теперь о ряде наших экспонатов можно узнать самостоятельно по QR-коду.

Да, экспонатов действительно очень много, и каждый гость может найти что-то по своим интересам. Так, мальчишкам, конечно, нравится оружие, грузовики и самолеты военных лет, девочкам — вышивка и костюмы, бытовые вещи и посуда.

А как же нам не показать и множество знаменитых людей, стяжавших славу республики? Пушкина, который приехал в Казань по следам Пугачевского бунта, профессоров Казанского университета (Лобачевского, например), татарских просветителей — Каюма Насыри, Марджани… Вплетаем в канву событий развитие русского и татарского театров, Тукая, Шаляпина. Мы показываем Казань как центр научной и культурной жизни России. Недаром ведь в 1708 году именно наш город стал столицей одной из восьми российских губерний!

Железные свидетели военных лет

— Я знаю, что на выставке представлен знаменитый У-2. Многие видели, как его отправляют на реставрацию из окна музея на втором этаже. Сейчас он занял свое место в экспозиции?

— Те, кто еще в советское время, до 1987 года, посещал наш музей, видели этот самолет. Он подлинный, производства 1945 года, нам его подарили. Сейчас он, конечно, стал нарядным, а наши реставраторы шутят, что он вполне может полететь и сделать круг над Гостиным двором. Именно на таком самолете летали знаменитые «ночные ведьмы», в том числе и наша землячка, Герой Советского Союза летчица Магуба Сыртланова, об этом рассказывает и видеоролик в зале. К нему есть даже макет бомбы, которая крепилась к корпусу самолета.

К слову об интерактивности, гости могут даже потрогать этот самолет, в витрину его не положили. У нас вообще много что можно потрогать. Например, автомобиль ГАЗ-А, который в 30-е годы XX века подарил одному из казанцев нарком промышленности Орджоникидзе. Нам его подарили, но, к сожалению, машина была неэкспонабельна.

Есть еще один автомобиль — грузовик, обнаруженный в болотах под Ленинградом на месте боев 2-й ударной армии. Его нам подарила вдова одного из поисковиков. Мы показываем свидетельства разных войн. Например, у нас были готовые материалы с выставки, посвященной Отечественной войне 1812 года. Но вот впервые мы представим экспонаты с Крымской войны, Русско-турецкой компании и Русско-японской войны. Ведь и там погибло немало наших соотечественников.

Иван Федорович Лихачев, один из основателей нашего музея, был в Крымскую войну вице-адмиралом русского флота. Он был выдающимся человеком и совершил немало подвигов в эту войну. Кроме того, наши реконструкторы в течение 15 лет занимаются поиском захоронений на территории республики участников Русско-турецкой войны, установкой надгробий. Мы показываем оружие тех войн, письма и личные вещи участников военных компаний, жителей республики.

Первый трактор и четыре кладовые

— Наверное, мы сможем увидеть на экспозиции немало экспонатов, представленных впервые, в том числе и личные вещи известных людей?

— Конечно. Так, например, мы показывали личные вещи Гаяза Исхаки, но теперь они займут свое место на постоянной экспозиции. Вещи Мулланура Вахитова, Галимжана Ибрагимова, один из первых вариантов герба ТАССР, который создал Баки Урманче, мы тоже покажем.

— Самый древний экспонат — золотая уточка, украшение времен Волжской Булгарии. Какие еще древности увидит посетитель?

— Раньше мы выставляли только две так называемые «кладовые» — с монетами и украшениями. В этот раз на экспозиции откроем все четыре кладовые. Мы просто не можем допустить, чтобы посетители не видели эту великолепную красоту. Одна из новых кладовых представит непосредственно клады разных лет, большинство — болгарские, именьковские, более поздние казанские. В кладовой «Ризница» будут представлены драгоценные предметы церковной жизни — складни, древние кресты, иконы. Много списков мы представим с иконы Казанской Божьей Матери.

— Об истории коллективизации Татарстана расскажет еще один экспонат — первый трактор Татарстана. Он также представлен на выставке?

— Конечно, им очень гордился и Владимир Дьяконов, прежний руководитель, возглавлявший музей 40 лет. Трактор подарили колхозники Сармановского района, нашли его где-то в запасниках. Он сделан еще на Путиловском заводе! Машину отреставрировали и поставили в фондах музея. Кстати, у самих путиловцев такая машина не сохранилась, а у нас ее можно не только увидеть, но и потрогать!

Джалилем заинтересовались немецкие ученые

— Лично вам какие экспонаты с выставки наиболее дороги?

— Истории Мусы Джалиля и Фатыха Карима мне стали наиболее близки, потому что я пропустила их через себя. Мы выстраивали экспозицию в Мустафино, в Оренбургской области, на родине Джалиля, и мы с таким упоением строили ее! Это ведь невероятно, какими неведомыми и чудесными путями к нам вернулись «Моабитские тетради» поэта, рассказавшие о его подвиге. Сейчас исследованиями его жизни вместе с нами занимаются и немецкие коллеги.

В Бижбуляке, в Башкортостане, где родился Фатых Карим, мы также обновляли экспозицию. Его семья передала нам несколько личных вещей — его серую шинель, которой поэт посвятил стихотворение, тетради и записные книжки, даже фронтовой вещмешок. Эти предметы в 1945 году, уже после гибели поэта, собрали его однополчане и отослали вдове. Его дочь, Лейла Фатыховна, понимает всю важность того, чтобы вещи отца хранились именно в музее.

— Вы ранее заявили, что «Моабитские тетради» на экспозиции будут выставлены на постоянной основе, тогда как сейчас их выносят из хранилищ только один раз в год — в день рождения Джалиля. Не вредно ли это столь ценному экспонату?

— Оригиналы «Тетрадей» будут выставлены только на открытии выставки, потом мы их заменим на очень качественный, но муляж. Вы же понимаете, что такой экспонат очень боится света. Бумага, которую поэт смог добыть в концлагере, сама по себе крайне плохого качества, это обрывки упаковки. Раз в 20 лет мы проводим обновление экспоната. В дальнейшем планируем закупить специальное климатическое оборудование для того, чтобы выставить «Моабитские тетради» на всеобщее обозрение на постоянной выставке. Но это оборудование очень дорогое. Сейчас проводим расчеты и выбираем производителя — это может быть и отечественная фирма, и немецкая или, возможно, японская. Надеемся, что в скором времени сможем приобрести его.

От тюркской юрты до «умного» дома

— Интересно, что вы прослеживаете на выставке не только развитие науки и культуры, но и быта, в частности, жилищных условий. Расскажите о квартирах прошлых лет.

— У нас можно увидеть и тюркскую юрту, и именьковскую избу. Эпоху казанского ханства представляют «Сады Сююмбике» — своеобразная диванная, где гости могут присесть и услышать историю царицы и других правителей ханства.

На втором этаже мы создали коммуналку 20—30-х годов прошлого столетия. Заселяли туда семьи десятками, это были бывшие особняки знатных богатых персон города. Планировалось, что отдельное помещение в доме будет отведено под клуб, такое место общих собраний. Отдельно — прачечная и столовая, чтобы максимально освободить женщин от домашнего труда. Но со временем заселили буквально все помещения. На нашей выставке можно не только посмотреть коммуналку, но и побывать в ней — коридор многосемейной квартиры у нас интерактивен.

Есть еще одна зона — «хрущевка», выстраивали которую мы тоже с помощью наших фондовых вещей.

— Сейчас, с новыми веяниями пандемии, многое в жизни культурной и музейной в частности изменилось. Как высчитаете, каким будет музей будущего и настолько он будет востребован?

— Думаю, что музей как хранитель и древности, и современности, будет актуален всегда. Ведь то, о чем мы сегодня поговорили, то есть непосредственно выстроенная экспозиция — это только надводная, видимая часть айсберга. Основная часть нашей работы скрыта от глаз посетителей.

Кстати, на нашей выставке мы предлагаем гостю поразмышлять над тем, каким будет, например, жилище будущего. Может, акцент сделают на «умном», полностью автоматизированном доме, а может — это экологичное жилище…

То же самое можно сделать, то есть попытаться предсказать будущее, и в части экспозиции, посвященной одежде, костюму. Мы представили не только исторические наряды, но и, например, современные костюмы наших эстрадных звезд и коллективов. В спортивном секторе можно увидеть полный набор наград Универсиады 2013 года, одежду волонтеров. Здесь же мы планируем устраивать автограф-сессии, концерты, тематические лекции и викторины.

То есть музей будущего — это сохранность прошлого, интерактивность настоящего и открытость будущему.



realnoevremya.ru Анна Тарлецкая