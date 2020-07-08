От прошлого – к сегодняшнему и будущему

В последние годы в Муслюмовском районе РТ сделано очень много в социально-экономическом и культурном развитии региона. Отреставрированы и строятся объекты производственно-хозяйственного и социально-культурного назначения. Об этих достижениях руководства и жителей региона неоднократно отмечал Президент РТ Р.Н. Минниханов в ходе неоднократных поездок по Муслюмовскому и сопредельным районам Восточного Татарстана. Эти изменения в регионе заметили и высоко оценили и работники системы образования районов Татарстана в ходе августовского совещания 2018 года в Муслюмово, а также делегаты Всероссийского форума сельских предпринимателей, проведенного Всемирным конгрессом татар в марте 2019 года.

В районе уделяется немало внимания и в деле развития объектов культуры, образования и спорта. Отремонтированы имеющиеся и открываются новые школы, клубы, спортивные комплексы, краеведческий музей, районный дом культуры , дом дружбы народов, мемориальные комплексы, памятники ,парки культуры … В 2018 году состоялось торжественное открытие уникальной Соборной мечети в райцентре Муслюмово и сельской мечети в деревне Элемтэ.

В настоящее время руководство и жители Муслюмовского района РТ ведут активную работу по подготовке к очередному Всероссийскому сельскому Сабантую 2020 года, проведение которого запланировано впервые в Республике Татарстан – в райцентре Муслюмово, в рамках проведения 100-летия Татарской АССР.

В ходе выполнения вышеназванных и важнейших работ глава района Р.Х. Муллин привлекает специалистов различных профилей, ученых, работников культуры и образования из Казани и других центров страны и республики. И это работа дает быстрые и хорошие плоды.

Начиная с 2014 года ,по рекомендации А.А. Бурханова и местных краеведов, была начата и проведена огромная работа по изучению и сохранению старых фондов почти тогда заброшенного старого здания и начата реконструкция нового районного краеведческого музея.

Летом 2015 года впервые в Муслюмовском районе РТ были проведены комплексные широкомасштабные рекогносцировочные и стационарные исследования Восточно-Татарстанского отряда Золотоордынской комплексной историко-археологической экспедиции (ВТО ЗКИАЭ) АН РТ и КФУ под руководством А.А. Бурханова, в ходе которых были уточнены места расположения и современное состояние ранее известных исторических объектов и выявлены новые археологические, эпиграфические, архитектурные и промышленные памятники, собраны новые данные по истории и культуре старинных населенных пунктов и изучены музейные коллекции сельских и школьных музеев и краеведческих уголков.

На базе имеющихся ране и вновь найденных материалов, при помощи Национального музея РТ (М.М. Хайруллина и М.П. Новикова) и участии историка-археолога А.А. Бурханова, после фундаментальной реконструкции, в августе 2015 года было открыто новое здание Муслюмовского краеведческого музея с современными экспозициями и богатыми фондами.

В 2017 году в районе работала группа ученых ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ – археографы, фольклористы, искусствоведы и эпиграфисты .которые отметили историческую уникальность района и своеобразие богатых коллекций районного музея.

Благодаря помощи историков-археологов ,сотрудников Национального музея РТ и местных краеведов ,а также стараниями небольшого ,но трудолюбивого коллектива под руководством С.Я. Яббаровой и художника-оформителя Р.И. Тимкина, Муслюмовский краеведческий музей стал намного богаче и интереснее, а его деятельность приобрела более современный ,научно-исследовательский и просветительский характер. В настоящее время музе активно посещают не только туристы, гости и участники различных международных и всероссийских мероприятий, проводимых в нашей республике, но и местные школьники и жители сел района и других регионов Восточного Татарстана и Западного Башкортостана.

На сегодняшний день здесь проводятся немало мероприятий республиканского и всероссийского уровня, много изменилось и в области культуры. И сейчас Муслюмовский краеведческий музей стал брендом района, мы с большим желанием и интересом сотрудничаем районом и коллективом музея, возим наших гостей и друзей в этот уникальный регион Приикской природно-географической и историко-культурной зоны.

Муслюмовский район и сопредельные территории бассейна реки Ик являются одним из важнейших центров древнейших, древних и средневековых цивилизаций Волго-Уральского региона и Евразии , однако в историко-культурном отношении еще изучены слабо. Практически, за исключением рекогносцировочных работ А.П. Шокурова, Е.П. Казакова, П.Н. Старостина, Р.С. Габяшева, проведенных еще в 1950-1970-е годы, крупномасштабных комплексных археологических работ в регионе Приикской зоны не проводилось. По данным « Археологической карты Татарской АССР»(1989 г.) и новым материалам исследований А.А. Бурханова в 2015 года в Муслюмовском районе РТ выявлено около 60 объектов прошлого, начиная с эпох камня , бронзы ,раннего железа и до позднего средневековья. В основном , эти объекты расположены в бассейне реки Ик и ее притоков . Следы древнейших поселений отмечены близ современных сел и деревень Русский Шуган, Большой Чекмак, Мазино, Табын, Меллитамак, Тамьян , Кряш Шуран и других, а также сопредельных районах Восточного Татарстана и Западного Башкортостана.

Однако берега реки Ик,постоянно меняя русла, разрушают и размывают остатки былых стоянок,могильников и курганов,поселений и городищ.., В ходе строительства хозяйственных и жилых объектов ,результаты смыва рекой местные жители часто находят уникальные вещи из металла, керамики, кости, камня… Многие из этих предметов продаются и оседают в частных коллекциях, даже вывозятся за пределы Татарстана. Часть найденных вещей муслюмовцы передают в коллекцию Муслюмовского краеведческого музея и сотрудничают в вопросе изучения древностей с учеными-археологами ,музейными работниками и краеведами. Среди таких жителей-энтузиастов ,любителей истории региона я бы назвал ветерана труда Развита Аскаровича Галеева из села Кряш Шуран. Интересные находки выявленные у деревни Ташлы Яр в 2017 году в музей передала Альфия Василевна Елистратова.

Значительную часть таких находок мне посчастливилось держать на руках, изучать и после детальной обработки передать в фонды и экспозиции краеведческих музеев сел Муслюмово, Сарманово, Байряка, Черемшан, городов Азнакаево, Зеленодольск, Кукмор и др.

Многие находки этой категории ныне экспонируются во многих музеях Татарстана, в том числе в Отделе археологии и природы Муслюмовского районного краеведческого музея ,удивляя своей красотой и уникальностью посетителей.

Так, в 2016-2017 гг. мною после детального изучения были переданы более 620 экспонатов, выявленных у сел Табын, Ташлы Яр, Русский Шуган, Кряш Шуран ,Салауз Мухан , Тамьян, Старый Чекмак и др.

Интерес среди находок представляет костяной амулет из зуба медведя ,зубы ископаемой акулы , яйцевидное керамическое ядро(внутри оно заполнялось зажигательной жидкостью и использовалось как метательное оружие). Основная часть находок — это фрагменты лепных и станковых сосудов, украшенных различными процарапанными и штампованными орнаментами.

Значительная часть из них относятся к эпохе бронзы и раннего железа. К числу таковых можно отнести находки из поселения у деревни Тамьян ,где мы в 2015 году провели раскопки с участием учащихся ,учителей и краеведов Муслюмовского района РТ. В ходе этих исследований было обнаружено поселение относящееся в I тыс. до н.э. Современный рельеф данной местности, где сохранились следы древнего поселения, представляет собой плавно усеченный курган размером 100х120 кв. м. Были заложены 2 шурфа и раскоп .Культурный слой на этом месте составил глубины 130 см. Основную массу находок составили черепки лепной керамической посуды с различными насечками и кости млекопитающих животных, а также несколько индивидуальных находок(бронзовый наконечник, изделия из кости и камня).

В ходе исследований установлено ,что данный объект является перспективным местом для дальнейших исследований ранних этапов истории региона бассейна реки Ик.

В работе экспедиции приняли и местные жители, в частности художник краеведческого музея Р.И. Тимкин, учитель истории Муслюмовской гимназии И.Н. Юлдашев ,учащиеся гимназии Алмаз Шакиров, Раиль Шамсиев, Шамиль Баев, Ленар Латипов и другие.

Часть переданных в музей находок относятся к периодам раннего средневековья, Волжской Болгарии, Улуса Джучи (Золотой Орды), Казанского ханства и Ногайской Орды, имеются также фрагменты керамической посуды и вещи более позднего периода — XVII-XIX вв. Среди находок немало металлических элементов одежды, украшений ремней коня ,изделия из цветных металлов и др.

Интерес представляют несколько выявленных эполетообразных украшенных пряжек, изготовленные из бронзы и относящиеся к III в. до н. э – III в. н.э. Найдены также нагрудные украшения ,имеется также украшение в виде колокольчика, а также серьги и медальоны. Немало выявленных украшений и в виде бус, изготовленных из драгоценных камней, керамики , стекла ,кости ,металла …

Среди находок также отметим каменный калып (матрица) для изготовления (заливки) мелких изделий- элементов украшений из цветного металла.

Также среди археологических экспонатов отметим наконечники стрел X-XIV вв., акинак скифского типа (VI-IV вв. до н.э.),железные топоры ,наконечники копья, гарпуны,зубила, гвозди ,замки. ключи …

В последние годы мы также посетили и изучили на месте эпиграфические памятники в сельских кладбищах Муслюмовского и сопредельных районов РТ. В этом деле большую помощь нам оказали и местные жители. К сожалению, с учетом природных условий ,многие намогильные плиты ( с тамгами и арабо-татарскими надписями) теряются и уходят в землю. Кроме того, в царский и советский периоды многие каменные плиты разрушались людьми и использовались в качестве строительного материала под фундамент хозяйственных сооружений. Так, к примеру, в советское время близ села Катмыш намогильные плиты использовали при строительстве животноводческого комплекса. Здесь же нами были зафиксированы 9 сохранившихся(они лежали рядом !) намогильных плит.

Уникальные намогильные плиты сохранились в районе села Тогашево,в двух сельских кладбищах. Одно из них достаточно древнее и здесь сохранился склеп из камней и 4 старинных могил с плитами.

На старинном кладбище села Тойгильдино были зафиксированы 26 намогильных плит, по которым можно узнать много данных: кем был это человек, чем занимался, кем были его родственники…

По нашим данным на кладбище села Большой Чекмак сохранились 17 уникальных намогильных плит, Тамьяне -12,Митряево -10 , Тугашево -18 и т.д.

Отметим также, что в некоторых кладбищах сохранились очень интересные родовые могилы — это в селах Тогашево , Большом Чекмаке ,Чалпы(в сопредельном Азнакаевском районе) и др.

Во многих старинных сельских кладбищах камни ушли и продолжают уходить в землю, было бы целесообразно в дальнейшем этого не допустить. Старожилы сел должны вместе с молодежью и органами местной власти провести соответствующую работу по ухаживанию и благоустройству кладбищ,а также сохранению бесценных для истории эпитафий ,которые сохраняют богатую информацию о предках-земляках, внесших большой вклад в историю и культуру своего села и района, народа и страны. Отмечу, что состояние кладбищ – это показатель уровня культуры жителей и уроженцев деревни и отношения сельчан к своим предкам и их памяти.

Во многих районах Восточного Татарстана, в том числе в Муслюмовском сохранились интересные объекты старинной архитектуры.

К сожалению, в заброшенном состоянии находится уникальное здание медресе (1894 года) в селе Большой Чекмак и старинное здание в селе Салауз Мухан. Таких зданий еще осталось и в ряде других поселений. На сохранение названных и других объектов старинной архитектуры пора уделять особое внимание органов охраны памятников Республики Татарстан, ученых-историков ,архитекторов и искусствоведов , местных и региональных властей , а также жителей района и сел. Эта задача вполне решаема, эти памятники надо восстановить и включить в систему объектов регионального и всероссийского этнотуризма .

Еще одна проблема актуальна для многих регионов, которую правильно и грамотно решили в Муслюмовском районе РТ.

В связи с закрытием или понижением статуса сельских школ(СОШ на ООШ) и клубов теряются музейные коллекции ,которые располагались в сельских и школьных краеведческих музеях и уголках ,расположенных на их площадках. Кроме того, некоторые экспонаты находятся в частных коллекциях и увозятся за пределы районов и даже республики, т.е. исчезают для науки бесследно, так как попадают в систему подпольной торговли артефактами(в том числе через «черных копателей»).

В частности, в связи с закреплением за школой детского сада и сокращением в результате этого акта школьных площадей ,к примеру,из Больше-Чакмакской школы были выведены и переданы в сельский клуб археологические и этнографические экспонаты, которые долгое время находились в бесхозном состоянии.

По нашему предложению и по распоряжению главы Муслюмовского района Р.Х. Муллина все коллекции школьных и сельских музеев были взяты на учет и создан единый список экспонатов, хранящихся в различных коллекциях, а наиболее ценные исторические предметы переданы для хранения и экспозиции в Муслюмовский районный краеведческий музей. Большинство этих находок ныне детально изучены и будут введены в научный оборот ,ими знакомятся и восхищаются специалисты и посетители музея.

Так постепенно из года год изучается ,возрождается и возвращается древняя и новая история Муслюмовского региона и бассейна реки Ик, где процветали города и села наших предков, внесших большой вклад в сокровищницу культуры татарского и других народов Евразии.

АЛЬБЕРТ БУРХАНОВ, Начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ, председатель Общества татарских краеведов РТ

