Открылась регистрация на II Молодежный форум Нижегородских татар

Молодежное крыло при Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области и «Землячество Нижегородских татар г. Москвы» сообщают об открытии регистрации для участия во II Молодежном Форуме Нижегородских татар «НижгарФорум», который пройдет 21 марта. На этот раз Форум состоится в столице нашей страны – Москве. Первый форум проходил в Нижнем Новгороде 19-20 октября.

21 марта в Татарском Культурном Центре, расположенном по адресу Малый Татарский пер., д. 8 с 11.00 перед открытием форума состоится семинар по генеалогии (изучение родословной) Нижегородских татар. На нем каждый участник узнает, как бесплатно восстановить историю своего рода за 300-400 лет, услышит про открытую электронную базу исторических документов Нижегородских татар и сможете пообщаться с экспертами, интерпретирующие исторические документы для односельчан.

А уже в 14.00, после обеда, состоится официальное открытие II«НижгарФорума». В ходе форума будут выступать спикеры на темы, посвященные родному краю, языку, генеалогии нижегородских татар, истории, религии, развитию предпринимательства, религии, журналистики и многое другое. У всех будет возможность выступить лично со своим проектом, вживую пообщаться со спикерами и единомышленниками. Желающие выступить со своим проектом, должны указать это при гугл-регистрации.

Закончится первый день Форума культурной программой — выступлениями начинающих татарских исполнителей нашего края. А после состоится татарская дискотека. На следующий день для делегации из Нижегородской области запланирована экскурсию по татарским достопримечательностям г. Москвы.

Принять участие в Форуме может любой желающий, неравнодушный к нашей культуре и в дальнейшем планирующий активно участвовать в татарских молодежных мероприятиях, зарегистрировавшись

Также Молодежное крыло при РНКАТНО предоставляет возможность получения 10 квот представителям молодежи следующих организаций: МНКАТ НН «НУР», МНКАТ г. Дзержинска, Областная газета «Туган як», Конгресс татар Нижегородской области, Духовное управление мусульман.Любой участник по квоте получает возможность иметь по минимальной цене организованное: питание, проживание проезд.

Для получения квот руководители организаций должны до 1 МАРТА отправить списки желающих, а сами участники должны заполнить заявку!

К участию в «НижгарФоруме» приглашаются ВСЕ АКТИВНЫЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ в возрасте от 18 до 35 лет. Оплата проживания, проезда – за их счет. Заполнение заявки – приветствуется.

После 1 МАРТА, при наличии свободных мест, неиспользованные квоты будут распределяться между следующими кандидатами:

— Участниками I«НижгарФорума» (19 окт. 2019 г.)

— Заполнившими ЗАЯВКУ не позднее 1 МАРТА

— Ведущие проектов (наличие проектов указывается в гугл форме)

В начале марта Заседание молодых активистов пройдет в области и в Нижнем Новгороде. На заседании полностью будет утвержден состав делегации. Все интересующие вопросы по Форуму, можно задать по телефону +79200311996 (Динара Халилова)

nizgar.ru