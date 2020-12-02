Открылась выставка татарской художницы, жившей в Париже

Виртуальную выставку избранных работ изобразительного наследия Гузель Амальрик составили татары, проживающие в Бельгии. Электронные двери на вернисаж открыты без входных билетов и даже без паролей. Выставка приурочена ко дню рождения Мастера кисти.

Татарская деревушка на берегу Волги и художественные салоны Парижа — начальная и последняя точки жизненного пути Гузель Амальрик. Между двумя Вселенными мелькали яркими кометами непутевые школьные годы в Москве, мастерские художников-модернистов и нонконформистов, замужество за диссидентом, кампании травли против мужа, бегство в глушь Рязанской области, аресты, поездки в Сибирь к ссыльному мужу, прощание с большой и малой родиной, переезд в Нидерланды, а затем во Францию, картины под заказ, выставки, успехи, автобиографическая книга с переводом на четыре европейских языка.

Посреди творческого триумфа и пика работоспособности вдруг на этюднике высыхают все яркие тюбики красок – трагически обрывается жизнь единственного, самого дорогого человека. Для общества Андрей Амальрик — историк, писатель, диссидент. Для Гузель – философия ее жизни. Некоторое время она пытается укорениться в мире метафизических и литературных сюжетов своих картин. Русалки, ангелы и пророки на холстах становятся наполнением ее мироздания, и она десятилетиями живет в магическом реализме своих же художественных героев. В 2014 году, после продолжительной тяжелой болезни Гузель Амальрик, урожденной Макудиновой, не стало.

В частных коллекциях Европы рассыпаны ее работы акварелью, маслом, пастелью, бархатистой гуашью: еще даже в московский ранний период творчества мастеру портретов иностранцы давали заказы. Целью своего многогранного творчества она видела творение предметов в их физическом и метафизическом окружении, в их Высшей Логике. Базовая часть нераспроданных картин и непродаваемых работ уже после смерти художницы передана общественной организации “TatarsinBelgium” и хранится в Брюсселе. На базе этого наследия и организовывались последние годы персональные выставки Амальрик. И теперь, на бесконтактной площадке onlineв декабре и январе можно будет рассматривать произведения той татарской художницы, что имела такую необычную биографию.

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