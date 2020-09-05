Открыт прием заявок на конкурс пьес для любительских театров «Молодые таланты»

Конкурс проводит Федеральная национально-культурная автономия татар при поддержке Республики Татарстан.

Важным критерием отбора является отражение в замысле и содержании пьесы традиций, жизненного уклада и национальной культуры татарского народа.

К участию приглашаются молодые авторы в возрасте до 35 лет. Работы принимаются на татарском и русском языках по следующим номинациям:

пьеса для детей на татарском языке,

пьеса для детей на русском языке,

пьеса на татарском языке,

пьеса на русском языке.

Заявки принимаются до 15 октября 2020 года (включительно). Материалы необходимо направить на электронный адрес: tatrf@mail.ru с пометкой «Конкурс пьес».

Подробно с условиями конкурса можно познакомиться на сайте Федеральной национально-культурной автономии татар.

tatmsk.tatarstan.ru