Открыт прием заявок на онлайн смену детского лагеря «Милләтебез хәзинәләре» («Сокровища нации»)

В этом году в связи со сложившимися обстоятельствами смена «Милләтебез хәзинәләре» пройдет в дистанционной форме. Для участия приглашаются дети-татары в возрасте от 10 до 17 лет.

Цель мероприятия: объединение татарских детей, проживающих в регионах России на почве этнической самобытности; развитие национального самосознания, родного языка, самоидентификации детей в качестве носителя и продолжателя многовековых традиций татарского народа.

Программа мероприятия: уроки татарского языка в дистанционном формате, онлайн мастер-классы, знакомство с историей татар, а также для детей будет организована и развлекательная программа в дистанционной форме: утренняя зарядка, вечерние мероприятия, общение в чатах со сверстниками, другими участниками и т.д. Продолжительность смены: 7 дней. Ежедневно каждый участник будет проводить не более 2,5 часов времени в онлайн режиме.

Уроки татарского языка будут проходить в дистанционной форме совместно с онлайн-школой «Ана теле» (http://anatele.ef.com). Дети научатся основам татарского языка. Данный курс разработан для изучения татарского языка и вы сможете продолжить его самостоятельно. Те, кто завершит уровень, смогут получить сертификат об окончании курса.

Мастер-классы будут проходить по нескольким направлениям: история татар, рукоделие, вокал, кулинария, tvблогинг, актерское мастерство и т.д. Ребенок сам выбирает, какой мастер-класс он будет проходить. Каждый участник смены получит электронный сертификат.

Желающие смогут принять участие в различных конкурсах, викторинах, брейн-рингах и даже в телевизионных передачах телеканала «ШАЯН ТВ». Также будут предоставлены активные ссылки для проведения вечерних семейных просмотров татарских спектаклей, татарского кино и т.д.

По итогам смены, дети, которые покажут хорошие результаты на уроках, мастер-классах, получат приглашение в «Татарскую детскую школу лидера» вне конкурса, а самые активные смогут выиграть бесплатную путевку в наши детские смены.

Для активных ребят предусмотрены подарки, которые будут переданы своим обладателям через региональные национально-культурные автономии татар или через татарские центры вашего региона!

Условия участия:

желающим принять участие в смене необходимо:

— заполнить заявку по ссылке https://forms.gle/w8mus437rLFcSo9W9 до 15 июня 2020г (просим внимательно заполнить все поля);

— иметь возможность выхода в интернет;

— необходимо подписаться на официальные аккаунты МЦ «Идель» и «Шаян ТВ» (подписка на каждый аккаунт):

Instagram – @mc_idel

Вконтакте – mc_idel

Instagram — @shaiantv

Вконтакте – shayantv

YouTube – ШАЯНТВ

После заполнения заявки и выполнения всех условий участия, каждый получит пошаговую инструкцию на электронную почту, которую вы указали в форме, где подробно расписан дальнейший ход действий.

tatur.tatarstan.ru