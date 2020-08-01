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Открытие Подворья Сибирского татарина в с. Уленкуль перенесено

Открытие Подворья Сибирского татарина в с. Уленкуль перенесено

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 01.08.2020 0 8

Председатель Региональной автономии татар Омской области Радик Миниханов с рабочим визитом посетил с. Уленкуль. Работы по строительству Подворья Сибирского татарина подходят к завершению. Однако в связи с распространением коронавирусной инфекции принято решение перенести открытие на более поздний срок. «Здоровье жителей с. Уленкуль и наших гостей важнее всего. Берегите себя!» — отметил Радик Миниханов.

Напоминаем, что проект «Подворье Сибирского (Бухарского) татарина» с. Уленкуль реализуется Региональной автономией татар Омской области при содействии фонда Президентских грантов.

tatarstan-omsk.ru

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