Открытие Подворья Сибирского татарина в с. Уленкуль перенесено

Председатель Региональной автономии татар Омской области Радик Миниханов с рабочим визитом посетил с. Уленкуль. Работы по строительству Подворья Сибирского татарина подходят к завершению. Однако в связи с распространением коронавирусной инфекции принято решение перенести открытие на более поздний срок. «Здоровье жителей с. Уленкуль и наших гостей важнее всего. Берегите себя!» — отметил Радик Миниханов.

Напоминаем, что проект «Подворье Сибирского (Бухарского) татарина» с. Уленкуль реализуется Региональной автономией татар Омской области при содействии фонда Президентских грантов.

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