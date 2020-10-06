Открытие проекта «КИНОПЯТНИЦА» в Москве прошло при аншлаге

В минувшую пятницу в Татарском культурном центре Москвы Автономия Татар при поддержке Полномочного представительства РТ в РФ презентовала цикл вечеров «Кинопятница».

Модератором вечера выступила заслуженная артистка Республики Татарстана Лейсан Дусаева. Она рассказала, что цель проекта – познакомить зрителей с яркими работами национального кино. Так в октябре на большом экране покажут лучшие фильмы из каталога I Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» (при поддержке Фонда президентских грантов).

Стартовал проект с показа художественного фильма «Кире», который уже сыскал любовь зрителей – в Казани во время премьерных показов год назад его смотрели охотнее, чем работу всемирно известного Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».

Вот и 2 октября 2020 года в Татарском культурном центре зал был полон. Главные герои фильма, заслуженные артисты Республики Татарстан – Камиль Ларин, Зульфия Валеева и Фанис Зиганшин, прислали видеоприветствия зрителям «Кинопятницы». А руководитель кинопремии «Алтын тәлинкә» Альбина Нафигов рассказала подробности создания этого фильма и ответила на вопросы публики.

За самоотверженное и искреннее продвижение национального кино, с любовью и теплом отражающего культурное многообразие России, а также поддержку молодых талантов член президиума Автономии Татар Москвы – Наиля Шамиева вручила Альбине Нафиговой Благодарность.

В следующую пятницу (9 октября) в Татарском культурном центре покажут Альманах «Третий возраст» — киноленты о старшем поколении, истории от пронзительной драмы до чёрной комедии.

tatmsk.tatarstan.ru