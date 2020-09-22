Открытие выставки «Сто фотографий из СССР»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ в рамках празднования 100-летия ТАССР состоится открытие выставки работ казанских фотографов «Сто фотографий из СССР».

Семь фотографов из Казани – Зуфар Баширов, Владимир Зотов, Султан Исхаков, Валерий Михайлов, Юрий Филимонов, Эдвард Хакимов и Рифхат Якупов организовали выставочный проект «Сто фотографий из СССР», посвященный 100-летию Республики Татарстан.

Шестеро участников проекта были членами творческой фотогруппы «TASMA», известной в СССР и за рубежом. В переводе с татарского языка «Тасма» означает ленту, и это символически обозначало работу фотографов в жанре документальной хроники, фиксирующей время и пространство в современном им социуме. Тасмовцы находились под сильным влиянием личности и творчества Анри Картье-Брессона – яркого представителя документальной, репортажной фотографии, и считали себя его последователями – «брессоновцами».

Начало активной творческой деятельности авторов приходится на 70-е годы прошлого столетия. С того времени в Республике Татарстан, да и всей стране произошли большие перемены, преобразившие социальную жизнь. Фотографии зафиксировали повседневность людей конца советской эпохи без приукрашивания действительности, создали точный портрет своего времени.

Выставка рассказывает об особенностях жизни граждан первого в мире социалистического государства – праздничных демонстрациях и советских праздниках, работе и быте людей, живущих в сельской местности и в городе. Несмотря на запрет религии в стране, люди разных национальностей сохраняли свою культуру, справляли праздники, берущие начало в древних обрядах и религиозных верованиях. Авторы выставки показывают культуру народов, живших в советском государстве, семейные отношения и традиции, а также красивую природу огромной страны, протянувшейся от Дальнего Востока до Европы.

Эта выставка позволяет глубже понять духовную сущность людей, живших за «железным занавесом» под бдительным идеологическим контролем, но бережно хранивших генетическую память о своих предках и продолжающих оставаться частью глобального мира.

Выставочный проект с успехом демонстрировался в городе Голуэй в Ирландии.

Церемония открытия: 24 сентября, 16:00.

Место проведения: Национальная художественная галерея «Хазинэ» ГМИИ РТ, Казанский Кремль, музейный комплекс «Хазинэ», 3 подъезд

Эдвард Хакимов, куратор выставки, доктор философских наук, профессор, член Союза фотохудожников России

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