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Открытый урок татарского языка для телеканала «Экспресс»

Открытый урок татарского языка для телеканала «Экспресс»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 29.10.2020 0 21

27 октября  съемочная группа телеканала «Экспресс» побывала в гостях у Татарской национально-культурной автономии Пензенской области.

В офисе автономии проводилось запланированное занятие по изучению родного языка под руководством учителя татарского языка и литературы Янгуразовой Д.Р. В учебном классе собрались ученики разных возрастов и с разным уровнем знания языка, преподаватель  Дина Равильевна с легкостью нашла подход к каждому. Говорили о самых важных словах в жизни каждого человека: Маме, Папе, Бабушках, Дедушках, хлебе и воде… Отрадно, что у нашей молодёжи есть неподдельный интерес к изучению татарского языка. После окончания занятия журналист телеканала «Экспресс» пообщался с Председателем автономии Туктаровым Ж.З.

Ожидается показ итогового видеоролика, который познакомит зрителей с разнообразными культурными традициями народов, проживающих в многонациональном Сурском крае. Проект готовится в рамках празднования Дня народного единства.

vk.com

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