Память о Мусе Джалиле бессмертна: В Карши отдали дань вечной памяти выдающемуся татарскому поэту

15 февраля в г.Карши Татаро-башкирский национальный культурный центр Кашкадарьинской области при поддержке Каршинской специализированной школы искусств отдал дань вечной памяти выдающемуся татарскому поэту, Герою Советского Союза, лауреату Ленинской премии Мусе Джалилю.

С биографией великого татарского поэта и патриота аудиторию акции познакомила активистка центра Мадина Батыршина, с докладом «Моабитские тетради Мусы Джалиля» выступила член центра Динара Кудратова. В центре внимания участников мероприятия было и выступление солистки ансамбля «Коёш» при Татаро-башкирском национальном культурном центре Кашкадарьинской области Алины Павловой на английском языке. Она сообщила интересные факты из жизни Мусы Джалиля в фашистских застенках, о неувядаемом интересе общественности и литературоведов Германии к произведениям Мусы Джалиля.

Бурными аплодисментами проводили со сцены молодых активистов центра Аслиддина Асомова и Динару Кудратову, прочитавших детские стихи и стихи из цикла «Моабитские тетради» Мусы Джалиля.

Говоря о значении творчества Мусы Джалиля в интернациональном воспитании учащихся, директор центра Фирюза Ихсанова отметила: «Память о войне и ее героях нужна людям. Прошло много лет с окончания Второй мировой войны, но Муса Джалиль был и остается для нас символом мужественности и преданности Родине. Даже в чудовищном мире фашистского лагеря смерти Мусе Джалилю и его соратникам было дано ценой собственных жизней доказать, что национальное достоинство заключается в защите лучшего в нации, в отвержении национализма. Самая изощренная, подкрепленная обращением к исламу, фашистская антисоветская пропаганда не смогла обмануть Мусу Джалиля и его друзей. Понимание единства интересов многонациональной Отчизны помогли поэта отличить правду и ложь, дали силы продолжить борьбу с фашистами и их приспешниками. Он до последнего смертного часа верил в победу многонационального советского народа над немецко-фашистскими захватчиками и их сателлитами».

Мировая литература знает немного примеров единства слов и дел поэта, отметила в своем докладе директор центра Фирюза Ихсанова. Она также подчеркнула интернациональный и гуманистический характер творчества Мусы Джалиля в фашистских застенках. Даже в логове злейших врагов Муса Джалиль сумел отделить немецких фашистов от немецкого народа и остался поклонником великой немецкой культуры. Ярким свидетельством этого является его стихотворение «В стране Алман».

Таких, говорил известный балкарский поэт Кайсын Кулиев, как Муса Джалиль, «жизнь создает в крутые, тяжелые, трагические часы…они необходимы людям, как совесть. Без них не будет ни красоты, ни радости».

В заключении своего выступления Фирюза Ихсанова выразила благодарность педагогам и учащимся Каршинской специализированной школы искусств – одного из самых надежных и постоянных партнеров центра.

Очередная акция центра завершилась выступлениями юных дарований – учащихся Каршинской специализированной школы искусств. В исполнении Маржоны Жураевой (фортепьяно) прозвучала прелюдия №6 Сергея Рахманинова. Азербайджанские и узбекские песни мастерски преподнес аудитории мероприятия Асилбек Халимов. Много положительных эмоций подарили зрителям также выступления учащихся Умиджона Абдикодирова и Ийгита Абланазарова.

Ф.Сулейманова,

г.Карши, Республика Узбекистан