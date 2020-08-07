Сектор национальной и иностранной литературы им. А.Г. Даушева Центральной городской библиотеки г. Златоуста представляет серию книжных выставок «Память о войне нам книга оставляет» о писателях и поэтах Татарстана и Башкортостана, участниках Великой Отечественной войны. Книги представлены в секторе на русском, татарском и башкирском языках. Подготовила выставку ведущий библиотекарь Сектора национальной и иностранной литературы им.А.Г.Даушева Загидуллина Валя Галимулловна.

Баянов, Нур Галимович родился 15 мая 1905, дер. Аняково Актанышского районаТатарстана — погиб 23 апреля1945, Австрия — татарский поэт. Баянов Нур Галимович родился в семье бедного крестьянина. В 1921 Нур Баян уезжает в Пермь, где устраивается на работу чернорабочим. В 1923 он приезжает в Казань для получения образования и поступает в Татаро-башкирскую военную школу. Тогда же он пробует себя в литературном творчестве и уже с 1925 года начинает публиковаться на страницах периодических изданий. В 1928 Баянов Нур уже работает литературным сотрудником в редакции газеты «Кызылармеец». В том же году выходят первые сборники его стихов «Девушки-жницы» и «Разрушенные окопы». В 1929—1930 Нур Баян получает должность ответственного секретаря журнала «Колхоз яшьлэре», потом назначается редактором Челнинской районной газеты. Тогда же он пишет поэмы «Клеверные поля», «Дождливая ночь» и ряд стихотворений. В 1932 Нур Баян возвращается в Казань. Там работает инструктором Организационного комитета Союза писателей ТАССР, старшим редактором в Татгосиздате. С 1938 его деятельность полностью посвящена литературе. С началом Великой Отечественной войны Нур Баян уходит на фронт. В действующей армии он возглавляет партийную организацию полка. Он был редактором дивизионной газеты, заместителем командира по политической работе, продолжает заниматься литературным творчеством, создавая патриотические стихи. Погиб в звании подполковника Советской Армии в боях за освобо ждение Австрии. Награждён: Орденом Отечественной войны I степени (13.12.1944); Орденом Красной Звезды (1943); Медалью «За трудовую доблесть».

Давлетшин Набиулла Хасанович (псевдоним Наби Даули) родился 1 июня 1910 года в бедной крестьянской семье в деревни ЯҢА КАМКА (Новое Камкино) Марасинской волости Спасского уезда Казанской губернии, ныне Алькеевского района Татарстана. Лишившись с 4-х лет родителей, воспитывался в Царицынской детской колонии, где окончил школу-семилетку, школу фабрично-заводского обучения. После этого работал на одном из металлургических заводов Донбасса. В 1933-1935 годах Наби Даули служил в Советской Армии, учился в школе младших командиров на Украине. Со службы вернулся в родной край – Татарстан. В 1935 году приехал в Казань. Учился на вечернем отделении Казанского педагогического института, работал в газете «ЯШЬ СТАЛИНЧЫ (Молодой Сталинец)». В эти годы молодой поэт один за другим издает четыре сборника стихотворений. . Стихи о сельских тружениках, о их больших чувствах и делах составляют содержание его нового сборника «Сельская тетрадь». С 1941-45 годы — с первых дней Великой Отечественной войны он на фронте. В августе 1941 года — во время жестоких боев под Оршей попадает в окружение, затем в фашистский плен, проходит тяжелые испытания в концлагерях Бухенвальда, Баден-Бадена, Магдебурга. В апреле 1945 года, с приближением линии фронта, бежал из плена и в составе наших частей продолжает воевать с врагом. В декабре 1945 года — вернувшись в Казань, работает художником-оформителем. Умер 18 мая 1989 года в Казани. В 1977 году был подписан Указ о его награждении медалью «Участник антифашистского движения в лагере смерти Бухенвальд-Дора». Но об этой награде писатель не узнал: медаль была передана родственникам только в 1990 году, через полгода после его смерти. В Казани его именем названа улица. Награждён Орденом «Знак Почёта».

Арсланов Тимер Гареевич (псевдоним — Арсланов Тимер) родился 1 мая 1915 года — умер 19 марта 1980 года) — башкирский поэт-сатирик. Член Союза писателей БАССР (1942). Участник советско-финляндской войны 1939—1940 годов. Участник Великой Отечественной войны. Родом из деревни Какрыбашево Туймазинского района БАССР в крестьянской семье. В 1937 году, после окончания Кушнаренковского сельскохозяйственного техникума, был призван в армию. Службу проходил в пограничных войсках. В годы службы пограничником написал поэму о пограничниках «Застава в лесу». В 1940 году Тимер Арслан поступил учиться в Украинский пединститут. Воевал на фронтах Советско-финляндской и Великой Отечественной войн. Был на фронте с первого дня и до дня Победы. Дважды ранен, контужен. После войны, в 1951 году окончил Башкирский педагогический институт им. К. А. Тимирязева. В 1946—1964 годах работал преподавателем в школах г.Октябрьский. Писать стихи начал еще до войны, печататься — с 1934 года. Его первый сборник стихов «Беҙҙең йәшлек» вышел в 1938 году. Позднее выпустил сборники стихов и поэм «Окоптар төбөнән» (1944; «Со дна окопов»), «Тауҙар йырлай» (1950; «Горы поют»), «Башҡортостан егете» (1949; «Джигит Башкортостана»), «Тау ҡыҙы» (1949; «Дочь гор»), «Инженер Азат Исламов» (1950), «Дочь гор» («Тау кызы», 1949) и др. Является автором сборников юмористических стихов «Ҡоҙалар, ҡоҙасалар» (1964; «Сваты и свахи»), «Йәшәһен ир!» (1968; «Да здравствует муж!»), «Ҡунак булып кил, әсәйем» (1972; «Приезжай, мама, в гости») и др. Последние годы прожил в Уфе. На здании школы № 11 г. Октябрьский установлена мемориальная доска в память о поэте — сатирике Тимере Арслане. В селе Какрыбашево и городе Октябрьский одна из улиц носит имя поэта. Награждён Орденом Отечественной войны 1-й степени (1985).

Валя Загидуллина